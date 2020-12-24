https://ria.ru/20201224/smi-1590777983.html

МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии

МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии

Москва расценивает притеснение в Латвии российских медиа как нарушение свободы слова и пренебрежение правами проживающих в республике нацменьшинств, заявила... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:15

2020-12-24T16:15

2020-12-24T17:24

мария захарова

россия

медиавойны

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Москва расценивает притеснение в Латвии российских медиа как нарушение свободы слова и пренебрежение правами проживающих в республике нацменьшинств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так она прокомментировала заявление главы национального совета по электронным средствам массовой информации Латвии о том, что не позднее января следующего года на территории страны могут ограничить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР".Российские СМИ не в первый раз сталкиваются с препятствиями в работе в Прибалтийских странах. Так, в Латвии ретрансляцию программ "России-РТР" уже приостанавливали на три месяца в начале 2019-го. А в конце того же года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.Недавно обвинения по той же статье о нарушении режима санкций Евросоюза предъявили русскоязычным латвийским журналистам, в том числе работающим внештатными авторами порталов Baltnews и Sputnik Латвия, которые связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". У них провели обыски и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20201223/tsenzura-1590522335.html

https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, медиавойны, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия