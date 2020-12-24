МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:15 24.12.2020 (обновлено: 17:24 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Москва расценивает притеснение в Латвии российских медиа как нарушение свободы слова и пренебрежение правами проживающих в республике нацменьшинств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских средств массовой информации", — отметила дипломат.
Так она прокомментировала заявление главы национального совета по электронным средствам массовой информации Латвии о том, что не позднее января следующего года на территории страны могут ограничить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР".
Российские СМИ не в первый раз сталкиваются с препятствиями в работе в Прибалтийских странах. Так, в Латвии ретрансляцию программ "России-РТР" уже приостанавливали на три месяца в начале 2019-го.
А в конце того же года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
23 декабря, 11:22Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Недавно обвинения по той же статье о нарушении режима санкций Евросоюза предъявили русскоязычным латвийским журналистам, в том числе работающим внештатными авторами порталов Baltnews и Sputnik Латвия, которые связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". У них провели обыски и взяли подписку о невыезде.