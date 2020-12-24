Названа возможная причина появления нового штамма коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде предположил, что британский штамм коронавируса мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в Великобритании.
"У меня был разговор с одним из британских ученых, который утверждал, что, возможно, произошла утечка мутировавшего вируса из лаборатории по исследованию вакцин в Великобритании, однако, каким образом произошла утечка и он (штамм - ред.) распространился, непонятно", - написал Вахабзаде в Twitter, сообщив, что разговор состоялся 23 декабря, однако не уточнил, что за британский исследователь выдвинул такую версию.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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