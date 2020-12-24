https://ria.ru/20201224/shtamm-1590702385.html

Названа возможная причина появления нового штамма коронавируса

Названа возможная причина появления нового штамма коронавируса

Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде предположил, что британский штамм коронавируса мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:39

2020-12-24T11:39

2020-12-24T11:39

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде предположил, что британский штамм коронавируса мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в Великобритании.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

великобритания

иран

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, иран, в мире