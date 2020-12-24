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Распространение нового коронавируса
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Названа возможная причина появления нового штамма коронавируса
Названа возможная причина появления нового штамма коронавируса
Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде предположил, что британский штамм коронавируса мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:39
2020-12-24T11:39
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
великобритания
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде предположил, что британский штамм коронавируса мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в Великобритании.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, иран, в мире

Названа возможная причина появления нового штамма коронавируса

11:39 24.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде предположил, что британский штамм коронавируса мог быть утечкой из лаборатории по изучению вакцин в Великобритании.
"У меня был разговор с одним из британских ученых, который утверждал, что, возможно, произошла утечка мутировавшего вируса из лаборатории по исследованию вакцин в Великобритании, однако, каким образом произошла утечка и он (штамм - ред.) распространился, непонятно", - написал Вахабзаде в Twitter, сообщив, что разговор состоялся 23 декабря, однако не уточнил, что за британский исследователь выдвинул такую версию.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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