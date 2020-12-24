https://ria.ru/20201224/shampanskoe-1590665180.html

Диетологи посоветовали, какое шампанское выбрать на Новый год

Диетологи посоветовали, какое шампанское выбрать на Новый год

В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение шампанскому брют – сухому игристому вину, так как в нем меньше сахара и меньше калорий, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T06:18

2020-12-24T06:18

2020-12-24T06:18

новый год—2021

россия

игристое вино

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение шампанскому брют – сухому игристому вину, так как в нем меньше сахара и меньше калорий, считают опрошенные РИА Новости врачи.В свою очередь, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что по содержанию сахара игристые вина классифицируются следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.Сама по себе технология производства классических игристых вин устроена таким образом, что изначально они все получаются экстра брют, то есть в процессе брожения сахар из виноградного сока переходит в алкоголь, а полусладкими и сладкими они становятся после добавления ликера: специальной смеси из виноградного сока и сахара - уже на последующих этапах, уточнила Кошечкина.

https://ria.ru/20201209/mors-1588326702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игристое вино, москва, общество