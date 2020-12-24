https://ria.ru/20201224/shampanskoe-1590665180.html
Диетологи посоветовали, какое шампанское выбрать на Новый год
Диетологи посоветовали, какое шампанское выбрать на Новый год
В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение шампанскому брют – сухому игристому вину, так как в нем меньше сахара и меньше калорий, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:18
2020-12-24T06:18
2020-12-24T06:18
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игристое вино
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общество
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение шампанскому брют – сухому игристому вину, так как в нем меньше сахара и меньше калорий, считают опрошенные РИА Новости врачи.В свою очередь, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что по содержанию сахара игристые вина классифицируются следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.Сама по себе технология производства классических игристых вин устроена таким образом, что изначально они все получаются экстра брют, то есть в процессе брожения сахар из виноградного сока переходит в алкоголь, а полусладкими и сладкими они становятся после добавления ликера: специальной смеси из виноградного сока и сахара - уже на последующих этапах, уточнила Кошечкина.
https://ria.ru/20201209/mors-1588326702.html
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение шампанскому брют – сухому игристому вину, так как в нем меньше сахара и меньше калорий, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Следует отдать предпочтение шампанскому брют - сухое игристое вино. Там меньше сахара, соответственно, меньше килокалорий", - сказала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.
В свою очередь, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что по содержанию сахара игристые вина классифицируются следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.
Сама по себе технология производства классических игристых вин устроена таким образом, что изначально они все получаются экстра брют, то есть в процессе брожения сахар из виноградного сока переходит в алкоголь, а полусладкими и сладкими они становятся после добавления ликера: специальной смеси из виноградного сока и сахара - уже на последующих этапах, уточнила Кошечкина.