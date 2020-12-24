https://ria.ru/20201224/serial-1590772778.html

В Москве показали третью серию первого сезона реалити-сериала "Посмотрим"

В Москве показали третью серию первого сезона реалити-сериала "Посмотрим"

В Москве в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы состоялась презентация заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим", которая посвящена... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:08

2020-12-24T16:08

2020-12-24T16:08

культура

москва

просвещение

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Москве в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы состоялась презентация заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим", которая посвящена событиям и героям обороны Заполярья в период Великой Отечественной войн", сообщает пресс-служба группы компаний "Просвещение".Сериал является частью федерального проекта "Россия глазами детей", реализуемого ГК "Просвещение и проектом ГЕРОИ совместно с ведущими экспертами в сфере образования и медиаиндустрии, и показывает зрителям страну такой, какой ее видят современные дети и подростки."Юные участники программы путешествуют по России и вместе со зрителями и своими сверстниками открывают для себя истории городов и регионов, знакомятся с историческими, культурными и географическими особенностями страны", - говорится в сообщении.Первый сезон посвящен событиям Великой Отечественной войны. Его героини – четыре школьницы – уже побывали в Волгограде и Москве в рамках первых двух серий. Участницы заключительной серии отправились в Мурманск, они узнали, как события 1941-1945 годов в Заполярье осложнялись природными условиями и почему Кольский полуостров стал символом беспримерного мужества и героизма советских героев.По словам директора по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение" Кристины Колесниковой, проект стал для Группы компаний "Просвещение" и всех его участников одним из очень ярких, позитивных и теплых штрихов в 2020 году и будет продолжен в году наступающем.Основатель и автор проекта "Герои" Сергей Гуров отметил, что работа над сериалом началась в год 75-летия Победы, поэтому сезон также решили посвятить событиям и героям Великой отечественной войны. Заместитель директора Музея Победы, вице-адмирал Федор Смуглин назвал проект очень актуальным для музея. "Совсем недавно мы открыли новую экспозицию в музее, которая называется “Подвиг народа”. Мы старались вложить туда все возможное, чтобы она была интересна для всех: и для детей, и для взрослых, чтобы все могли проникнуться и тем, что такое война, и тем, что такое работа в тылу", - сказал Смуглин.В свою очередь Александр Джеус директор Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок", ставшего стратегическим партнером проекта, выразил надежду, что проект станет доброй вехой в расширении понимания наших подростков о том, какой ценой досталась эта великая победа.

https://ria.ru/20201124/suvorov-1586104415.html

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культура, москва, просвещение