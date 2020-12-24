В Москве показали третью серию первого сезона реалити-сериала "Посмотрим"
© Фото : предоставлено АО "Издательство "Просвещение"На презентации заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим"
© Фото : предоставлено АО "Издательство "Просвещение"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Москве в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы состоялась презентация заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим", которая посвящена событиям и героям обороны Заполярья в период Великой Отечественной войн", сообщает пресс-служба группы компаний "Просвещение".
Сериал является частью федерального проекта "Россия глазами детей", реализуемого ГК "Просвещение и проектом ГЕРОИ совместно с ведущими экспертами в сфере образования и медиаиндустрии, и показывает зрителям страну такой, какой ее видят современные дети и подростки.
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"Юные участники программы путешествуют по России и вместе со зрителями и своими сверстниками открывают для себя истории городов и регионов, знакомятся с историческими, культурными и географическими особенностями страны", - говорится в сообщении.
Первый сезон посвящен событиям Великой Отечественной войны. Его героини – четыре школьницы – уже побывали в Волгограде и Москве в рамках первых двух серий. Участницы заключительной серии отправились в Мурманск, они узнали, как события 1941-1945 годов в Заполярье осложнялись природными условиями и почему Кольский полуостров стал символом беспримерного мужества и героизма советских героев.
По словам директора по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение" Кристины Колесниковой, проект стал для Группы компаний "Просвещение" и всех его участников одним из очень ярких, позитивных и теплых штрихов в 2020 году и будет продолжен в году наступающем.
© Фото : предоставлено АО "Издательство "Просвещение"На презентации заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим"
© Фото : предоставлено АО "Издательство "Просвещение"
На презентации заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим"
Основатель и автор проекта "Герои" Сергей Гуров отметил, что работа над сериалом началась в год 75-летия Победы, поэтому сезон также решили посвятить событиям и героям Великой отечественной войны.
"Это абсолютная ценность, и если мир будет об этом помнить, то риск повторения этих событий будет минимальным. И мы выбирали сюжеты, которые наглядно демонстрируют всю значимость этого события", - сказал Гуров.
Заместитель директора Музея Победы, вице-адмирал Федор Смуглин назвал проект очень актуальным для музея.
"Совсем недавно мы открыли новую экспозицию в музее, которая называется “Подвиг народа”. Мы старались вложить туда все возможное, чтобы она была интересна для всех: и для детей, и для взрослых, чтобы все могли проникнуться и тем, что такое война, и тем, что такое работа в тылу", - сказал Смуглин.
© Фото : предоставлено АО "Издательство "Просвещение"Печатная продукция на презентации заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим"
© Фото : предоставлено АО "Издательство "Просвещение"
Печатная продукция на презентации заключительной серии первого сезона реалити-сериала "Посмотрим"
В свою очередь Александр Джеус директор Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок", ставшего стратегическим партнером проекта, выразил надежду, что проект станет доброй вехой в расширении понимания наших подростков о том, какой ценой досталась эта великая победа.
"Только непосредственным прикосновением к прошлому ты получаешь то незабываемое впечатление и ощущение прикосновения к истории. Техника сделала огромный шаг вперед, и то, что ребята должны искать информацию, придумывать сюжет, и думать о том, каким образом это лучше показать - это совмещение и творчества, и поиска, и сохранения нашей памяти", - сказал ответственный секретарь Российского исторического общества (РИО), член Президиума РИО Андрей Петров.