https://ria.ru/20201224/sbor-1590832452.html

Ветеран из Петербурга написала книгу ради сбора средств медикам

Ветеран из Петербурга написала книгу ради сбора средств медикам

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по чьей инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T21:54

2020-12-24T21:54

2020-12-24T22:26

россия

владимир путин

берлин (город)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по чьей инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, стала автором автобиографической повести, которую можно получить взамен на пожертвования в пользу медиков.За пожертвования от 300 рублей будет высылаться электронная книга. Те, кто сможет перечислить в поддержку семей погибших медиков от 2 тысяч рублей, получат печатную книгу с личным автографом Зинаиды Антоновны. Приобрести печатную книгу через предзаказ в интернет-магазине также сможет каждый желающий, при этом 300 рублей с каждого проданного экземпляра пойдут в помощь врачам.В ноябре президент России Владимир Путин наградил Корневу знаком отличия "За благодеяние".Корнева ранее рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана более 23 тысяч подписчиков. Корнева, которой исполнилось 98 лет в конце сентября, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.Как сообщается на сайте ее проекта, в помощь медикам собрано более 4,5 миллиона рублей. Помощь получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России.

https://ria.ru/20201223/vyplaty-1590598233.html

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590388100.html

россия

берлин (город)

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россия, владимир путин, берлин (город), общество