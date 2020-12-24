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Учительница с коронавирусом сбежала от врачей на поезде
Учительница с коронавирусом сбежала от врачей на поезде
Жительница Индии, прилетевшая из Великобритании, получила положительный результат теста на коронавирус и сбежала от медиков, пишет местное издание Hindustan... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T23:40
2020-12-24T23:40
2020-12-24T23:42
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жительница Индии, прилетевшая из Великобритании, получила положительный результат теста на коронавирус и сбежала от медиков, пишет местное издание Hindustan Times.Как сообщается, у работающей учительницей женщины COVID-19 выявили еще в аэропорту в Дели. Ее передали врачам, но после приезда в больницу она забрала свою амбулаторную карту и "тихо ушла".Власти штата Андхра-Прадеш позже получили сообщение, согласно которому нарушительница могла находиться в поезде, который направлялся в ее родной город. Местные органы здравоохранения объявили повышенную тревогу и проинформировали полицейских.Женщину нашли в купе первого класса вместе с ее 22-летним сыном. Семью немедленно изолировали и повторно проверили на наличие заболевания. Коронавирус выявили только у самой учительницы, ее сын оказался здоров. Министр здравоохранения штата после инцидента поручил оперативно найти пассажиров поезда, на котором ездила женщина, а также сопровождавшую их железнодорожную бригаду.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/chelyusti-1576486649.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, андхра-прадеш, великобритания, дели, индия, в мире