https://ria.ru/20201224/sanktsii-1590772663.html

МИД возмутили новые санкции США

МИД возмутили новые санкции США

Москва возмущена ограничительными мерами минторга США, призывает Вашингтон задуматься об их последствиях для двусторонних отношений, заявила официальный... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:52

2020-12-24T15:52

2020-12-24T16:08

мария захарова

москва

вашингтон (город)

россия

минторг сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва возмущена ограничительными мерами минторга США, призывает Вашингтон задуматься об их последствиях для двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "под видом некой заботой об американских коммерческих компаниях, которые якобы крайне обеспокоены тем, чтобы не продать невзначай чувствительную продукцию кому-то не тому, Вашингтон предпринял очередной недружественный шаг в отношении России"."Такие действия четко вписываются в общую линию США на комплексное сдерживание нашей страны", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20201220/kitay-1590051713.html

https://ria.ru/20201224/gazoprovod-1590765188.html

москва

вашингтон (город)

россия

сша

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мария захарова, москва, вашингтон (город), россия, минторг сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире