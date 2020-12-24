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МИД возмутили новые санкции США
МИД возмутили новые санкции США
Москва возмущена ограничительными мерами минторга США, призывает Вашингтон задуматься об их последствиях для двусторонних отношений, заявила официальный... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:52
2020-12-24T16:08
мария захарова
москва
вашингтон (город)
россия
минторг сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва возмущена ограничительными мерами минторга США, призывает Вашингтон задуматься об их последствиях для двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "под видом некой заботой об американских коммерческих компаниях, которые якобы крайне обеспокоены тем, чтобы не продать невзначай чувствительную продукцию кому-то не тому, Вашингтон предпринял очередной недружественный шаг в отношении России"."Такие действия четко вписываются в общую линию США на комплексное сдерживание нашей страны", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20201220/kitay-1590051713.html
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мария захарова, москва, вашингтон (город), россия, минторг сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД возмутили новые санкции США

15:52 24.12.2020 (обновлено: 16:08 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва возмущена ограничительными мерами минторга США, призывает Вашингтон задуматься об их последствиях для двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недоумение, возмущение вызывают последние новации минторга США по модернизации своего экспортного режима, а именно: инкорпорирование в него понятия "конечный военный потребитель" и включение в соответствующий перечень более 40 российских юридических лиц", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

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По ее словам, "под видом некой заботой об американских коммерческих компаниях, которые якобы крайне обеспокоены тем, чтобы не продать невзначай чувствительную продукцию кому-то не тому, Вашингтон предпринял очередной недружественный шаг в отношении России".
"Такие действия четко вписываются в общую линию США на комплексное сдерживание нашей страны", - сказала Захарова.

"Вновь призываем американскую сторону прислушаться к голосу разума, хотя бы нашего, и, наконец, начать адекватно оценивать последствия своих деструктивных действий как для общеполитической атмосферы отношений между нашими странами, так и для их торгово-экономической составляющей", - сказала представитель МИД РФ.

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