https://ria.ru/20201224/sanktsii-1590722205.html

Кремль: новые санкции могут осложнить реализацию "Северного потока — 2"

Кремль: новые санкции могут осложнить реализацию "Северного потока — 2"

Новые американские ограничения против "Северного потока — 2" могут усложнить его реализацию, но Россия и ее партнеры намерены закончить проект, заявили в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:52

2020-12-24T12:52

2020-12-24T13:56

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые американские ограничения против "Северного потока — 2" могут усложнить его реализацию, но Россия и ее партнеры намерены закончить проект, заявили в Кремле.Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против трубопровода в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, есть ли у США реальные механизмы для того, чтобы остановить проект. В ответ он предложил не гадать на кофейной гуще и напомнил, что Европа заинтересована в завершении строительства."У нас есть свои задачи, мы их решаем", — добавил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и Прибалтика. Год назад Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Несмотря на это, недавно судно "Фортуна" начало укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

https://ria.ru/20201224/potok-1590717317.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире