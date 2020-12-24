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https://ria.ru/20201224/sanktsii-1590722205.html
Кремль: новые санкции могут осложнить реализацию "Северного потока — 2"
Кремль: новые санкции могут осложнить реализацию "Северного потока — 2"
Новые американские ограничения против "Северного потока — 2" могут усложнить его реализацию, но Россия и ее партнеры намерены закончить проект, заявили в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:52
2020-12-24T13:56
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые американские ограничения против "Северного потока — 2" могут усложнить его реализацию, но Россия и ее партнеры намерены закончить проект, заявили в Кремле.Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против трубопровода в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, есть ли у США реальные механизмы для того, чтобы остановить проект. В ответ он предложил не гадать на кофейной гуще и напомнил, что Европа заинтересована в завершении строительства."У нас есть свои задачи, мы их решаем", — добавил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и Прибалтика. Год назад Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Несмотря на это, недавно судно "Фортуна" начало укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://ria.ru/20201224/potok-1590717317.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире

Кремль: новые санкции могут осложнить реализацию "Северного потока — 2"

12:52 24.12.2020 (обновлено: 13:56 24.12.2020)
 
© REUTERS / Oliver Denzer/File PhotoТрубоукладочное судно "Фортуна"
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© REUTERS / Oliver Denzer/File Photo
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые американские ограничения против "Северного потока — 2" могут усложнить его реализацию, но Россия и ее партнеры намерены закончить проект, заявили в Кремле.
Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против трубопровода в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, есть ли у США реальные механизмы для того, чтобы остановить проект. В ответ он предложил не гадать на кофейной гуще и напомнил, что Европа заинтересована в завершении строительства.
"У нас есть свои задачи, мы их решаем", — добавил он.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
12:40
В бундестаге считают, что "Северный поток — 2" достроят независимо от США
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и Прибалтика. Год назад Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Несмотря на это, недавно судно "Фортуна" начало укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
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