Санду рассказала о ближайших планах на посту президента
13:10 24.12.2020 (обновлено: 13:20 24.12.2020)
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на церемонии инаугурации во Дворце Республики в Кишиневе
КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сосредоточится на борьбе с коррупцией и пандемией и привлечет для этого лучших специалистов.
Санду в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.
"На сегодняшний день нашими приоритетами станут борьба с пандемией и экономическим кризисом. Я приглашу лучших специалистов, чтобы наладить работу медицинской системы, чтобы получить вакцину от коронавируса, чтобы поддержать предпринимателей и фермеров. Мне будут ставить палки в колеса, но мы не прекратим требовать справедливости для трудолюбивых людей", - заявила Санду сразу после инаугурации.
Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.
Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны. Ранее Санду заявила, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит в Киев.