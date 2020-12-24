https://ria.ru/20201224/sandu-1590732203.html

Санду рассказала о ближайших планах на посту президента

Санду рассказала о ближайших планах на посту президента

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сосредоточится на борьбе с коррупцией и пандемией и привлечет для этого лучших специалистов. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:10

2020-12-24T13:10

2020-12-24T13:20

майя санду

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снг

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КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сосредоточится на борьбе с коррупцией и пандемией и привлечет для этого лучших специалистов.Санду в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны. Ранее Санду заявила, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит в Киев.

https://ria.ru/20201223/dodon-1590546366.html

молдавия

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майя санду, обсе, снг, молдавия, киев, в мире