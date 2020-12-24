Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/sandu-1590732203.html
Санду рассказала о ближайших планах на посту президента
Санду рассказала о ближайших планах на посту президента
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сосредоточится на борьбе с коррупцией и пандемией и привлечет для этого лучших специалистов. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:10
2020-12-24T13:20
майя санду
обсе
снг
молдавия
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590735360_0:109:1347:867_1920x0_80_0_0_d803ffa1767ab7134ce80815b12d15c0.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сосредоточится на борьбе с коррупцией и пандемией и привлечет для этого лучших специалистов.Санду в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны. Ранее Санду заявила, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит в Киев.
https://ria.ru/20201223/dodon-1590546366.html
молдавия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590735360_140:0:1347:905_1920x0_80_0_0_e68886845867c72b948588ee41895d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, обсе, снг, молдавия, киев, в мире

Санду рассказала о ближайших планах на посту президента

13:10 24.12.2020 (обновлено: 13:20 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на церемонии инаугурации во Дворце Республики в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на церемонии инаугурации во Дворце Республики в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сосредоточится на борьбе с коррупцией и пандемией и привлечет для этого лучших специалистов.
Санду в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.
"На сегодняшний день нашими приоритетами станут борьба с пандемией и экономическим кризисом. Я приглашу лучших специалистов, чтобы наладить работу медицинской системы, чтобы получить вакцину от коронавируса, чтобы поддержать предпринимателей и фермеров. Мне будут ставить палки в колеса, но мы не прекратим требовать справедливости для трудолюбивых людей", - заявила Санду сразу после инаугурации.
Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 12:57
Додон предложил Санду сформировать в Молдавии переходное правительство
Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны. Ранее Санду заявила, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит в Киев.
 
Майя СандуОБСЕСНГМолдавияКиевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Памфилова заявила о готовности к возможному вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
Лента новостейМолния