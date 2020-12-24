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https://ria.ru/20201224/sanatorii-1590698881.html
Ростуризм предложил включить все российские санатории в программу кешбэка
Ростуризм предложил включить все российские санатории в программу кешбэка
Федеральное агентство по туризму разрабатывает поправки к программе поддержки развития внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:25
2020-12-24T11:25
туризм
коронавирус в россии
россия
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму разрабатывает поправки к программе поддержки развития внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств, затраченных на путешествия по России, в виде кешбэка на 2021 год, где предлагает включить в нее все санаторно-курортные предприятия страны, заявила начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова.Выступая на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности", она напомнила, что в первой и второй волне продаж программы кешбэка в 2020 году участвовали только те санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей, но не участвовали те, которые не проходили классификацию."Сейчас мы разрабатываем поправки в программу кешбэка на следующий год и ходатайствуем, чтобы в нее вошли все санаторно-курортные предприятия, потому что мы видим спрос и видим, как денежный поток, стимулированный такой мерой может позволить предприятиям получить больше туристов в определенный промежуток времени", - сказала Лысенкова.Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты могли приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января на новых условиях: поездка от двух ночей, возврат 20% стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей.В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сказал, что власти перенесут средства, оставшиеся от реализации программы кешбэка за отдых в России в 2020 году, на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги.
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коронавирус в россии, россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм предложил включить все российские санатории в программу кешбэка

11:25 24.12.2020
 
© РИА Новости / Ю. Крылов / Перейти в фотобанкСанаторий Черноморского флота
Санаторий Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Ю. Крылов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму разрабатывает поправки к программе поддержки развития внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств, затраченных на путешествия по России, в виде кешбэка на 2021 год, где предлагает включить в нее все санаторно-курортные предприятия страны, заявила начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова.
Выступая на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности", она напомнила, что в первой и второй волне продаж программы кешбэка в 2020 году участвовали только те санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей, но не участвовали те, которые не проходили классификацию.
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29 июля, 14:59Инфографика
Как получить кешбэк за покупку туров по России
"Сейчас мы разрабатываем поправки в программу кешбэка на следующий год и ходатайствуем, чтобы в нее вошли все санаторно-курортные предприятия, потому что мы видим спрос и видим, как денежный поток, стимулированный такой мерой может позволить предприятиям получить больше туристов в определенный промежуток времени", - сказала Лысенкова.
Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты могли приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января на новых условиях: поездка от двух ночей, возврат 20% стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей.
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12 декабря, 12:51Туризм
Ростуризм разъяснил порядок переноса поездок с кешбэком на 2021 год
В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сказал, что власти перенесут средства, оставшиеся от реализации программы кешбэка за отдых в России в 2020 году, на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги.
 
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