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Матвиенко допустила рассмотрение закона о самоизоляции весной
Матвиенко допустила рассмотрение закона о самоизоляции весной
Закон о самоизоляции при необходимости может быть рассмотрен весной следующего года, Совет федерации изучает международные нормы по законодательному определению РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:14
2020-12-24T12:14
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Закон о самоизоляции при необходимости может быть рассмотрен весной следующего года, Совет федерации изучает международные нормы по законодательному определению данного термина, заявила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко.Она отметила, что комитеты СФ представили свои предложения в комитет по конституционному законодательству, эти предложения тщательным образом изучаются, поскольку "нет никакой необходимости устанавливать спешку, гонку, соревнование".Матвиенко допустила, что данные предложения могут быть оформлены и не в виде законов: "Может быть, нужны будут нормативные акты правительства".Главная цель данной работы, по ее словам - это с одной стороны не допустить "неоправданного ограничения и перегибов", а с другой - "защитить жизнь и здоровье людей".
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здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко допустила рассмотрение закона о самоизоляции весной

12:14 24.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Закон о самоизоляции при необходимости может быть рассмотрен весной следующего года, Совет федерации изучает международные нормы по законодательному определению данного термина, заявила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко.

"Мы изучаем утвержденное всемирной организацией здравоохранения положение международных медико-санитарных правил, где есть определение понятий "изоляция" и "карантин". Мы посмотрим другие международные документы, другой опыт стран и думаю, что на весенней сессии в случае необходимости дополнения нашего законодательства такие законопроекты появятся", - сказала Матвиенко журналистам на итоговой пресс-конференции в ответ на вопрос о законопроекте об определении понятия "самоизоляция" и других терминов.

Она отметила, что комитеты СФ представили свои предложения в комитет по конституционному законодательству, эти предложения тщательным образом изучаются, поскольку "нет никакой необходимости устанавливать спешку, гонку, соревнование".
Матвиенко допустила, что данные предложения могут быть оформлены и не в виде законов: "Может быть, нужны будут нормативные акты правительства".
Главная цель данной работы, по ее словам - это с одной стороны не допустить "неоправданного ограничения и перегибов", а с другой - "защитить жизнь и здоровье людей".
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