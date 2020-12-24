https://ria.ru/20201224/samoizolyatsiya-1590710088.html

Матвиенко допустила рассмотрение закона о самоизоляции весной

Матвиенко допустила рассмотрение закона о самоизоляции весной

Закон о самоизоляции при необходимости может быть рассмотрен весной следующего года, Совет федерации изучает международные нормы по законодательному определению РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:14

2020-12-24T12:14

2020-12-24T12:14

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Закон о самоизоляции при необходимости может быть рассмотрен весной следующего года, Совет федерации изучает международные нормы по законодательному определению данного термина, заявила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко.Она отметила, что комитеты СФ представили свои предложения в комитет по конституционному законодательству, эти предложения тщательным образом изучаются, поскольку "нет никакой необходимости устанавливать спешку, гонку, соревнование".Матвиенко допустила, что данные предложения могут быть оформлены и не в виде законов: "Может быть, нужны будут нормативные акты правительства".Главная цель данной работы, по ее словам - это с одной стороны не допустить "неоправданного ограничения и перегибов", а с другой - "защитить жизнь и здоровье людей".

https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590709392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество