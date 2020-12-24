https://ria.ru/20201224/salaty-1590662796.html

Роспотребнадзор напомнил о сроках и правилах хранения салатов

Роспотребнадзор напомнил о сроках и правилах хранения салатов

Роспотребнадзор напомнил, что при неправильном хранении салаты могут стать причиной тяжелого пищевого отравления, срок годности блюда зависит от рецепта. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T04:37

2020-12-24T04:37

2020-12-24T04:37

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россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил, что при неправильном хранении салаты могут стать причиной тяжелого пищевого отравления, срок годности блюда зависит от рецепта.В ведомстве отметили, что срок годности салата будет зависеть от рецепта, так как в блюде обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения. Кроме того, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, что ускоряет процессы размножения микробов, поэтому салаты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам, их рекомендуется хранить в холодильнике."Салаты из сырых овощей или фруктов, могут храниться 18 часов, после заправки – только 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12). Салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12). Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов. Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов", - уточняется в сообщении.Добавляется, что безопаснее всего заправлять салаты перед подачей и не оставлять их стоять всю ночь на новогоднем столе.

https://ria.ru/20201223/ikra-1590482954.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество