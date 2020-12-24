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Путин призвал совершить рывок в сферах, определяющих благополучие людей
Путин призвал совершить рывок в сферах, определяющих благополучие людей
России необходимо совершить рывок, особенно в тех сферах, которые определяют благополучие и самореализацию человека, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:11
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правительство рф
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. России необходимо совершить рывок, особенно в тех сферах, которые определяют благополучие и самореализацию человека, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно делать так, чтобы все наши действия отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России, как я вчера говорил. Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит сделать гораздо больше, настоящий рывок надо будет совершить и, прежде всего, в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека", - сказал Путин в четверг на встрече с членами правительства.
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правительство рф, россия, владимир путин, общество

Путин призвал совершить рывок в сферах, определяющих благополучие людей

14:11 24.12.2020 (обновлено: 14:24 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. России необходимо совершить рывок, особенно в тех сферах, которые определяют благополучие и самореализацию человека, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно делать так, чтобы все наши действия отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России, как я вчера говорил. Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит сделать гораздо больше, настоящий рывок надо будет совершить и, прежде всего, в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека", - сказал Путин в четверг на встрече с членами правительства.
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