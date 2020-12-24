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Умер рок-музыкант Лесли Уэст
Умер рок-музыкант Лесли Уэст
Американский рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей рок-группы Mountain, скончался в возрасте 75 лет, рассказал изданию Rolling Stone его брат Ларри Уэст... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:01
2020-12-24T08:01
2020-12-24T14:23
культура
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей рок-группы Mountain, скончался в возрасте 75 лет, рассказал изданию Rolling Stone его брат Ларри Уэст Вайнштейн.Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Уэст умер в больнице, куда его доставили 21 декабря.Рок-группа Mountain была основана в 1969 году и прославилась благодаря песне "Mississippi Queen" ("Королева Миссисипи"). Уэст был в группе вокалистом и гитаристом.
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харви вайнштейн, в мире