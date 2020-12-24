https://ria.ru/20201224/rok-muzykant-1590670452.html

Умер рок-музыкант Лесли Уэст

Умер рок-музыкант Лесли Уэст

Американский рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей рок-группы Mountain, скончался в возрасте 75 лет, рассказал изданию Rolling Stone его брат Ларри Уэст... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:01

2020-12-24T08:01

2020-12-24T14:23

культура

харви вайнштейн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590676159_931:264:2400:1091_1920x0_80_0_0_9599550ff939e78a5a962886d52b102d.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей рок-группы Mountain, скончался в возрасте 75 лет, рассказал изданию Rolling Stone его брат Ларри Уэст Вайнштейн.Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Уэст умер в больнице, куда его доставили 21 декабря.Рок-группа Mountain была основана в 1969 году и прославилась благодаря песне "Mississippi Queen" ("Королева Миссисипи"). Уэст был в группе вокалистом и гитаристом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харви вайнштейн, в мире