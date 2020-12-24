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В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян встречать Новый год в семейном кругу, отказаться от массовых мероприятий и сделать... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:12
2020-12-24T07:12
2020-12-24T07:12
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян встречать Новый год в семейном кругу, отказаться от массовых мероприятий и сделать врачам подарок — не пополнять ряды пациентов.Также депутат призвал россиян отказаться от посещения торговых центров и мест массовых скоплений людей. По его словам, соблюдение базовых правил позволит сохранить здоровье."При этом речь не идет о том, чтобы лишать себя всех активностей: покупки можно проводить в онлайне, а массовые мероприятия заменить на семейные прогулки, в том числе и лыжные", - рассказал он.Он пояснил, что во время похода на лыжах сохранятся социальная дистанция, тренируются мышцы, а в организм поступает кислород. Также депутат посоветовал выбирать скандинавскую ходьбу и игру в снежки. А вот от таких вариантов, как крытые катки, в пандемию лучше отказаться, считает Менделевич."Что касается посещения детских праздников, то первым вопросом до приобретения билетов должно быть уточнение о заполняемости зала. В случае, если она высокая, то считаю, что лучше отказаться от такого праздника", - сказал парламентарий."Отдельный вопрос - заграничные поездки. Да, здесь каждый принимать решение самостоятельно, взвесив все "за" и "против", но я бы призвал всех четко понимать, чем это может закончиться и что вместо празднования нового года человек может оказаться на больничной койке", - добавил он.Менделевич пояснил, что с наступлением Нового года к вирусным инфекциям могут добавиться алкогольные интоксикации и травмы. "В результате, медработники, которые и так трудятся с переработками, получат еще большую нагрузку", - пояснил депутат."Предлагаю всем сделать небольшой праздник для медицинских работников и не пополнять ряды пациентов", - сказал он.
https://ria.ru/20201224/nedelya-1590660642.html
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россия, борис менделевич, госдума рф, москва, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич
призвал россиян встречать Новый год в семейном кругу, отказаться от массовых мероприятий и сделать врачам подарок — не пополнять ряды пациентов.
"Лично я рекомендую встречать Новый год в тесном семейном кругу. При этом желательно, без острой необходимости, не посещать пожилых родственников, а поздравить их дистанционно, к примеру, по мобильной или видеосвязи. Оптимально – проведение праздников в семейном кругу, без посещения ресторанов, баров и других развлекательных учреждений, так как риск заражения очень высок", - сказал Менделевич РИА Новости.
Также депутат призвал россиян отказаться от посещения торговых центров и мест массовых скоплений людей. По его словам, соблюдение базовых правил позволит сохранить здоровье.
"При этом речь не идет о том, чтобы лишать себя всех активностей: покупки можно проводить в онлайне, а массовые мероприятия заменить на семейные прогулки, в том числе и лыжные", - рассказал он.
Он пояснил, что во время похода на лыжах сохранятся социальная дистанция, тренируются мышцы, а в организм поступает кислород. Также депутат посоветовал выбирать скандинавскую ходьбу и игру в снежки. А вот от таких вариантов, как крытые катки, в пандемию лучше отказаться, считает Менделевич.
"Что касается посещения детских праздников, то первым вопросом до приобретения билетов должно быть уточнение о заполняемости зала. В случае, если она высокая, то считаю, что лучше отказаться от такого праздника", - сказал парламентарий.
"Отдельный вопрос - заграничные поездки. Да, здесь каждый принимать решение самостоятельно, взвесив все "за" и "против", но я бы призвал всех четко понимать, чем это может закончиться и что вместо празднования нового года человек может оказаться на больничной койке", - добавил он.
Менделевич пояснил, что с наступлением Нового года к вирусным инфекциям могут добавиться алкогольные интоксикации и травмы. "В результате, медработники, которые и так трудятся с переработками, получат еще большую нагрузку", - пояснил депутат.
"Предлагаю всем сделать небольшой праздник для медицинских работников и не пополнять ряды пациентов", - сказал он.