https://ria.ru/20201224/razvod-1590720678.html

Депутат решил развестись с женой после ее ухода в другую партию

Депутат решил развестись с женой после ее ухода в другую партию

В Индии депутат от народной партии "Бхаратия Джаната" Саумитра Хан решил развестись со своей супругой Суджатой Мандалой Хан, которая присоединяется к... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:49

2020-12-24T12:49

2020-12-24T12:50

индия

в мире

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Индии депутат от народной партии "Бхаратия Джаната" Саумитра Хан решил развестись со своей супругой Суджатой Мандалой Хан, которая присоединяется к национальной партии "Конгресс Тринамула". Об этом пишет издание India Times.На пресс-конференции, где она объявила о своем решении, женщина выразила надежду, что ее супруг также в будущем последует ее примеру.Позднее мужчина созвал пресс-конференцию, на которой объявил о разводе с ней. По его словам, поступок супруги "положил конец всему" и попросил ее убрать "Хан" из фамилии.Женщина, в свою очередь, задалась вопросом, не вызвано ли решение ее мужа давлением со стороны партии. Однако, несмотря на то, что ее брак пострадал, женщина взволнована присоединением к новой партии.Как отмечается, супруги находились в отношениях десять лет, а их брак длился пять.

https://ria.ru/20201111/prozvische-1584176621.html

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индия, в мире