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Депутат решил развестись с женой после ее ухода в другую партию
Депутат решил развестись с женой после ее ухода в другую партию
В Индии депутат от народной партии "Бхаратия Джаната" Саумитра Хан решил развестись со своей супругой Суджатой Мандалой Хан, которая присоединяется к... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:49
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Индии депутат от народной партии "Бхаратия Джаната" Саумитра Хан решил развестись со своей супругой Суджатой Мандалой Хан, которая присоединяется к национальной партии "Конгресс Тринамула". Об этом пишет издание India Times.На пресс-конференции, где она объявила о своем решении, женщина выразила надежду, что ее супруг также в будущем последует ее примеру.Позднее мужчина созвал пресс-конференцию, на которой объявил о разводе с ней. По его словам, поступок супруги "положил конец всему" и попросил ее убрать "Хан" из фамилии.Женщина, в свою очередь, задалась вопросом, не вызвано ли решение ее мужа давлением со стороны партии. Однако, несмотря на то, что ее брак пострадал, женщина взволнована присоединением к новой партии.Как отмечается, супруги находились в отношениях десять лет, а их брак длился пять.
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индия, в мире

Депутат решил развестись с женой после ее ухода в другую партию

12:49 24.12.2020 (обновлено: 12:50 24.12.2020)
 
© Depositphotos / HayDmitriyПара оформляет документы на развод
Пара оформляет документы на развод - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Индии депутат от народной партии "Бхаратия Джаната" Саумитра Хан решил развестись со своей супругой Суджатой Мандалой Хан, которая присоединяется к национальной партии "Конгресс Тринамула". Об этом пишет издание India Times.
На пресс-конференции, где она объявила о своем решении, женщина выразила надежду, что ее супруг также в будущем последует ее примеру.
Позднее мужчина созвал пресс-конференцию, на которой объявил о разводе с ней. По его словам, поступок супруги "положил конец всему" и попросил ее убрать "Хан" из фамилии.
Женщина, в свою очередь, задалась вопросом, не вызвано ли решение ее мужа давлением со стороны партии. Однако, несмотря на то, что ее брак пострадал, женщина взволнована присоединением к новой партии.
Как отмечается, супруги находились в отношениях десять лет, а их брак длился пять.
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