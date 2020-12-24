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Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным на планете
Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным на планете
Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:22
2020-12-24T11:22
разлив дизельного топлива в норильске
александр чуприян
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.Чуприян отметил, что катастрофа в Норильске привела ведомство к пониманию, что нужна техника, которая не только может "качать солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты".Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края.
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разлив дизельного топлива в норильске, александр чуприян, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным на планете

11:22 24.12.2020
 
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне", - сказал он.

Чуприян отметил, что катастрофа в Норильске привела ведомство к пониманию, что нужна техника, которая не только может "качать солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр ЧуприянФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
 
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