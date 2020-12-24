https://ria.ru/20201224/razliv-1590698352.html

Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным на планете

Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным на планете

Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:22

2020-12-24T11:22

2020-12-24T11:22

разлив дизельного топлива в норильске

александр чуприян

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.Чуприян отметил, что катастрофа в Норильске привела ведомство к пониманию, что нужна техника, которая не только может "качать солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты".Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края.

https://ria.ru/20201221/uscherb-1590162183.html

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разлив дизельного топлива в норильске, александр чуприян, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия