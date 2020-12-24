Что делать, если забыл пароль от айфона: инструкция по разблокировке
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Что делать, если забыл пароль от айфона — вопрос, который может поставить в тупик любого владельца продукции Apple. Решения проблемы — в материале РИА Новости.
Как разблокировать iPhone через iTunes
Специальная программа для владельцев продукции Apple может помочь в случае с забытым паролем от гаджета. Для этого не нужна консультация специалиста или поход в сервисный центр.
Если забыл пароль от айфона, достаточно:
- 1Подключить смартфон к компьютеру с помощью кабеля и запустить iTunes.
- 2Для перезапуска на 8 модели Айфона и более новых версиях необходимо нажать и резко отпустить кнопку прибавления громкости, а затем то же самое проделать с кнопкой убавления звука. После этого важно задержать кнопку включения, пока не появится экран режима восстановления со значком программы. Если iPhone 7 и 7 Plus — нужно одновременно нажать боковую кнопку и кнопку увеличения громкости звука. На Айфоне 6s — зажать кнопку "Домой" и верхнюю или боковую клавишу.
- 3Выбрать "восстановить телефон" в появившемся окне.
- 4Если ранее сохранялись резервные копии системы, то после загрузки телефон предложит вам их применить. Нужно согласиться.
- 5После разблокировки Iphone нужно вновь настроить его как при самом первом включении и можно пользоваться.
C помощью удаленного сервиса iCloud
Если на телефоне установлен iCloud и включена передача данных по беспроводной сети, то можно восстановить гаджет с помощь личного аккаунта, когда забыл пароль на айфоне. Для этого нужно:
- 1Открыть в браузере официальный сайт iCloud и авторизоваться.
- 2Перейти на вкладку "Найти iPhone".
- 3Найти заблокированное устройство.
- 4Кликнуть на "Стереть".
- 5Подтвердить выбор, указав в предложенной форме пароль к Apple ID, и нажать "Готово".
После окончания процесса настройки обнулятся и вопрос "как восстановить пароль на айфоне" отпадет сам собой.
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Сброс счетчика неверных попыток
Если настроена синхронизация с компьютером через ITunes, то можно разблокировать айфон при помощи сброса счетчика неверных попыток ввода. Способ подходит, если пароль не забыт, а до следующей попытки ввода на экране отображаются не минуты, а часы и дни.
Алгоритм действий следующий:
- 1Подсоединить устройство к компьютеру через кабель.
- 2Открыть Айтюнс и найти пункт "Устройства". В новом окне нужно нажать кнопку "Синхронизировать".
- 3После синхронизации iPhone с ПК блокировка пароля отключится и можно будет ввести пароль.
Отметим, что если ранее айфон не синхронизировался с ПК, то сбросить счетчик не получится.
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Режим восстановления для разблокировки iPhone, если забыл пароль
Обнулить настройки телефона можно в режиме Recovery Mode. Это еще один ответ на вопрос, что делать, если забыл пароль от айфона. В Recovery Mode гаджет произведет откат к точке восстановления.
Для этого потребуется:
- 1Выключить гаджет.
- 2Удерживая кнопку "Домой", подключить смартфон к компьютеру с помощью кабеля.
- 3Запустить Айтюнс и выбрать в предложенном списке подключенный айфон.
- 4Выбрать "Восстановить" и выбрать версию iOS для установки.
- 5Дождаться, когда процесс будет завершен.
Важно: если при установке новой прошивки появится ошибка 3004, закройте все браузеры и сделайте Internet Explorer браузером по умолчанию.
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Отметим, что для моделей Айфон 8 и выше режим восстановления запускается по-другому. Смартфон нужно выключить и подсоединить к компьютеру, затем быстро зажать и отпустить кнопку прибавления звука, а после ту же операцию проделать с клавишей снижения громкости. В конце нужно зажать кнопку "Питание", и режим Recovery Mode запустится.
Установка новой прошивки через DFU режим на iPhone, если забыл пароль
Запустить айфон можно и с помощью режима DFU. Правда, в этом случае он вернется к заводскому состоянию и информацию придется восстанавливать с нуля.
Потребуется:
- 1Выключить устройство.
- 2Зажать и подержать кнопки "Питание" и "Домой" (для айфонов 7 и новее — "Питание" и кнопки понижения громкости).
- 3Отпустить "Питание" и, удерживая "Домой", подключить смартфон к компьютеру кабелем.
- 4Дождаться отображения логотипа iTunes на телефоне и запустить одноименную программу на ПК.
- 5Когда на экране появится сообщение о том, что телефон подключился в режиме восстановления, нужно нажать "ОК".
- 6Подтвердить свое решение, нажав "Восстановить iPhone".
Пример, как перевести iPhone X в режим восстановления DFU
Айфон 10-ой модели при забытом пароле можно восстановить следующим образом:
- 1Подключить гаджет к компьютеру кабелем.
- 2Зажать "Питание" и кнопки понижения громкости. Через 10 секунд отпустить "Питание" и подержать кнопки понижения громкости еще 10-15 секунд.
- 3Если экран гаджета стал темным, то режим DFU включен.
После этого можно выполнить те же действия, что и в режиме Recovery Mode: установить новую прошивку.
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Что делать, если ничего не помогает?
Если доступа к компьютеру с авторизованным Айтюнс нет, то можно воспользоваться сторонними приложениями для восстановления заблокированного iPhone, такими как iMyFone LockWiper или 4uKey. Первая проводит восстановление через режим DFU, подменяя собой iTunes, а вторая позволяет без iTunes сбросить айфон до заводских настроек и установить прошивку.
Если ничего не помогает, остается обратиться к профессионалам — в сервисном центре знают, что делать, если забыл пароль на айфоне. Во время визита при себе нужно иметь документы, подтверждающие право владения IPhone. Только в таком случае специалисты смогут рассказать, как разблокировать айфон, если забыл пароль.
Почему iPhone может быть заблокирован
Блокировка айфона возможна, если:
- 1Забыт пароль для разблокировки телефона.
- 2IPhone заблокирован по оператору мобильной связи. Такое устройство называется залоченный iPhone и может работать лишь с SIM-картой одного определенного мобильного оператора.
- 3Активирован iCloud Activation Lock (запрашивает Apple ID).