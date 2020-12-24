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Что делать, если забыл пароль от айфона: инструкция по разблокировке
Что делать, если забыл пароль от айфона: инструкция по разблокировке
Что делать, если забыл пароль от айфона — вопрос, который может поставить в тупик любого владельца продукции Apple. Решения проблемы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:57
2020-12-24T15:57
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Что делать, если забыл пароль от айфона — вопрос, который может поставить в тупик любого владельца продукции Apple. Решения проблемы — в материале РИА Новости.Как разблокировать iPhone через iTunesСпециальная программа для владельцев продукции Apple может помочь в случае с забытым паролем от гаджета. Для этого не нужна консультация специалиста или поход в сервисный центр.Если забыл пароль от айфона, достаточно:C помощью удаленного сервиса iCloudЕсли на телефоне установлен iCloud и включена передача данных по беспроводной сети, то можно восстановить гаджет с помощь личного аккаунта, когда забыл пароль на айфоне. Для этого нужно:После окончания процесса настройки обнулятся и вопрос "как восстановить пароль на айфоне" отпадет сам собой.Сброс счетчика неверных попытокЕсли настроена синхронизация с компьютером через ITunes, то можно разблокировать айфон при помощи сброса счетчика неверных попыток ввода. Способ подходит, если пароль не забыт, а до следующей попытки ввода на экране отображаются не минуты, а часы и дни.Алгоритм действий следующий:Отметим, что если ранее айфон не синхронизировался с ПК, то сбросить счетчик не получится.Режим восстановления для разблокировки iPhone, если забыл парольОбнулить настройки телефона можно в режиме Recovery Mode. Это еще один ответ на вопрос, что делать, если забыл пароль от айфона. В Recovery Mode гаджет произведет откат к точке восстановления.Для этого потребуется:Важно: если при установке новой прошивки появится ошибка 3004, закройте все браузеры и сделайте Internet Explorer браузером по умолчанию.Отметим, что для моделей Айфон 8 и выше режим восстановления запускается по-другому. Смартфон нужно выключить и подсоединить к компьютеру, затем быстро зажать и отпустить кнопку прибавления звука, а после ту же операцию проделать с клавишей снижения громкости. В конце нужно зажать кнопку "Питание", и режим Recovery Mode запустится.Установка новой прошивки через DFU режим на iPhone, если забыл парольЗапустить айфон можно и с помощью режима DFU. Правда, в этом случае он вернется к заводскому состоянию и информацию придется восстанавливать с нуля.Потребуется:Пример, как перевести iPhone X в режим восстановления DFUАйфон 10-ой модели при забытом пароле можно восстановить следующим образом:После этого можно выполнить те же действия, что и в режиме Recovery Mode: установить новую прошивку.Что делать, если ничего не помогает?Если доступа к компьютеру с авторизованным Айтюнс нет, то можно воспользоваться сторонними приложениями для восстановления заблокированного iPhone, такими как iMyFone LockWiper или 4uKey. Первая проводит восстановление через режим DFU, подменяя собой iTunes, а вторая позволяет без iTunes сбросить айфон до заводских настроек и установить прошивку.Если ничего не помогает, остается обратиться к профессионалам — в сервисном центре знают, что делать, если забыл пароль на айфоне. Во время визита при себе нужно иметь документы, подтверждающие право владения IPhone. Только в таком случае специалисты смогут рассказать, как разблокировать айфон, если забыл пароль.Почему iPhone может быть заблокированБлокировка айфона возможна, если:
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apple iphone, itunes, apple ios, apple, технологии, общество

Что делать, если забыл пароль от айфона: инструкция по разблокировке

15:57 24.12.2020
 
© AppleiPhone 12
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Apple
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Что делать, если забыл пароль от айфона — вопрос, который может поставить в тупик любого владельца продукции Apple. Решения проблемы — в материале РИА Новости.

Как разблокировать iPhone через iTunes

Специальная программа для владельцев продукции Apple может помочь в случае с забытым паролем от гаджета. Для этого не нужна консультация специалиста или поход в сервисный центр.

Если забыл пароль от айфона, достаточно:

  1. 1
    Подключить смартфон к компьютеру с помощью кабеля и запустить iTunes.
  2. 2
    Для перезапуска на 8 модели Айфона и более новых версиях необходимо нажать и резко отпустить кнопку прибавления громкости, а затем то же самое проделать с кнопкой убавления звука. После этого важно задержать кнопку включения, пока не появится экран режима восстановления со значком программы. Если iPhone 7 и 7 Plus — нужно одновременно нажать боковую кнопку и кнопку увеличения громкости звука. На Айфоне 6s — зажать кнопку "Домой" и верхнюю или боковую клавишу.
  3. 3
    Выбрать "восстановить телефон" в появившемся окне.
  4. 4
    Если ранее сохранялись резервные копии системы, то после загрузки телефон предложит вам их применить. Нужно согласиться.
  5. 5
    После разблокировки Iphone нужно вновь настроить его как при самом первом включении и можно пользоваться.
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C помощью удаленного сервиса iCloud

Если на телефоне установлен iCloud и включена передача данных по беспроводной сети, то можно восстановить гаджет с помощь личного аккаунта, когда забыл пароль на айфоне. Для этого нужно:
  1. 1
    Открыть в браузере официальный сайт iCloud и авторизоваться.
  2. 2
    Перейти на вкладку "Найти iPhone".
  3. 3
    Найти заблокированное устройство.
  4. 4
    Кликнуть на "Стереть".
  5. 5
    Подтвердить выбор, указав в предложенной форме пароль к Apple ID, и нажать "Готово".
После окончания процесса настройки обнулятся и вопрос "как восстановить пароль на айфоне" отпадет сам собой.
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Сброс счетчика неверных попыток

Если настроена синхронизация с компьютером через ITunes, то можно разблокировать айфон при помощи сброса счетчика неверных попыток ввода. Способ подходит, если пароль не забыт, а до следующей попытки ввода на экране отображаются не минуты, а часы и дни.
Алгоритм действий следующий:
  1. 1
    Подсоединить устройство к компьютеру через кабель.
  2. 2
    Открыть Айтюнс и найти пункт "Устройства". В новом окне нужно нажать кнопку "Синхронизировать".
  3. 3
    После синхронизации iPhone с ПК блокировка пароля отключится и можно будет ввести пароль.
Отметим, что если ранее айфон не синхронизировался с ПК, то сбросить счетчик не получится.
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Режим восстановления для разблокировки iPhone, если забыл пароль

Обнулить настройки телефона можно в режиме Recovery Mode. Это еще один ответ на вопрос, что делать, если забыл пароль от айфона. В Recovery Mode гаджет произведет откат к точке восстановления.
Для этого потребуется:
  1. 1
    Выключить гаджет.
  2. 2
    Удерживая кнопку "Домой", подключить смартфон к компьютеру с помощью кабеля.
  3. 3
    Запустить Айтюнс и выбрать в предложенном списке подключенный айфон.
  4. 4
    Выбрать "Восстановить" и выбрать версию iOS для установки.
  5. 5
    Дождаться, когда процесс будет завершен.
Важно: если при установке новой прошивки появится ошибка 3004, закройте все браузеры и сделайте Internet Explorer браузером по умолчанию.
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Отметим, что для моделей Айфон 8 и выше режим восстановления запускается по-другому. Смартфон нужно выключить и подсоединить к компьютеру, затем быстро зажать и отпустить кнопку прибавления звука, а после ту же операцию проделать с клавишей снижения громкости. В конце нужно зажать кнопку "Питание", и режим Recovery Mode запустится.

Установка новой прошивки через DFU режим на iPhone, если забыл пароль

Запустить айфон можно и с помощью режима DFU. Правда, в этом случае он вернется к заводскому состоянию и информацию придется восстанавливать с нуля.
Потребуется:
  1. 1
    Выключить устройство.
  2. 2
    Зажать и подержать кнопки "Питание" и "Домой" (для айфонов 7 и новее — "Питание" и кнопки понижения громкости).
  3. 3
    Отпустить "Питание" и, удерживая "Домой", подключить смартфон к компьютеру кабелем.
  4. 4
    Дождаться отображения логотипа iTunes на телефоне и запустить одноименную программу на ПК.
  5. 5
    Когда на экране появится сообщение о том, что телефон подключился в режиме восстановления, нужно нажать "ОК".
  6. 6
    Подтвердить свое решение, нажав "Восстановить iPhone".
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Пример, как перевести iPhone X в режим восстановления DFU

Айфон 10-ой модели при забытом пароле можно восстановить следующим образом:
  1. 1
    Подключить гаджет к компьютеру кабелем.
  2. 2
    Зажать "Питание" и кнопки понижения громкости. Через 10 секунд отпустить "Питание" и подержать кнопки понижения громкости еще 10-15 секунд.
  3. 3
    Если экран гаджета стал темным, то режим DFU включен.
После этого можно выполнить те же действия, что и в режиме Recovery Mode: установить новую прошивку.
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Что делать, если ничего не помогает?

Если доступа к компьютеру с авторизованным Айтюнс нет, то можно воспользоваться сторонними приложениями для восстановления заблокированного iPhone, такими как iMyFone LockWiper или 4uKey. Первая проводит восстановление через режим DFU, подменяя собой iTunes, а вторая позволяет без iTunes сбросить айфон до заводских настроек и установить прошивку.
Если ничего не помогает, остается обратиться к профессионалам — в сервисном центре знают, что делать, если забыл пароль на айфоне. Во время визита при себе нужно иметь документы, подтверждающие право владения IPhone. Только в таком случае специалисты смогут рассказать, как разблокировать айфон, если забыл пароль.

Почему iPhone может быть заблокирован

Блокировка айфона возможна, если:
  1. 1
    Забыт пароль для разблокировки телефона.
  2. 2
    IPhone заблокирован по оператору мобильной связи. Такое устройство называется залоченный iPhone и может работать лишь с SIM-картой одного определенного мобильного оператора.
  3. 3
    Активирован iCloud Activation Lock (запрашивает Apple ID).
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