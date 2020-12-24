https://ria.ru/20201224/razblokirovka-1590773881.html

Что делать, если забыл пароль от айфона: инструкция по разблокировке

Что делать, если забыл пароль от айфона: инструкция по разблокировке

Что делать, если забыл пароль от айфона — вопрос, который может поставить в тупик любого владельца продукции Apple. Решения проблемы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:57

2020-12-24T15:57

2020-12-24T15:57

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Что делать, если забыл пароль от айфона — вопрос, который может поставить в тупик любого владельца продукции Apple. Решения проблемы — в материале РИА Новости.Как разблокировать iPhone через iTunesСпециальная программа для владельцев продукции Apple может помочь в случае с забытым паролем от гаджета. Для этого не нужна консультация специалиста или поход в сервисный центр.Если забыл пароль от айфона, достаточно:C помощью удаленного сервиса iCloudЕсли на телефоне установлен iCloud и включена передача данных по беспроводной сети, то можно восстановить гаджет с помощь личного аккаунта, когда забыл пароль на айфоне. Для этого нужно:После окончания процесса настройки обнулятся и вопрос "как восстановить пароль на айфоне" отпадет сам собой.Сброс счетчика неверных попытокЕсли настроена синхронизация с компьютером через ITunes, то можно разблокировать айфон при помощи сброса счетчика неверных попыток ввода. Способ подходит, если пароль не забыт, а до следующей попытки ввода на экране отображаются не минуты, а часы и дни.Алгоритм действий следующий:Отметим, что если ранее айфон не синхронизировался с ПК, то сбросить счетчик не получится.Режим восстановления для разблокировки iPhone, если забыл парольОбнулить настройки телефона можно в режиме Recovery Mode. Это еще один ответ на вопрос, что делать, если забыл пароль от айфона. В Recovery Mode гаджет произведет откат к точке восстановления.Для этого потребуется:Важно: если при установке новой прошивки появится ошибка 3004, закройте все браузеры и сделайте Internet Explorer браузером по умолчанию.Отметим, что для моделей Айфон 8 и выше режим восстановления запускается по-другому. Смартфон нужно выключить и подсоединить к компьютеру, затем быстро зажать и отпустить кнопку прибавления звука, а после ту же операцию проделать с клавишей снижения громкости. В конце нужно зажать кнопку "Питание", и режим Recovery Mode запустится.Установка новой прошивки через DFU режим на iPhone, если забыл парольЗапустить айфон можно и с помощью режима DFU. Правда, в этом случае он вернется к заводскому состоянию и информацию придется восстанавливать с нуля.Потребуется:Пример, как перевести iPhone X в режим восстановления DFUАйфон 10-ой модели при забытом пароле можно восстановить следующим образом:После этого можно выполнить те же действия, что и в режиме Recovery Mode: установить новую прошивку.Что делать, если ничего не помогает?Если доступа к компьютеру с авторизованным Айтюнс нет, то можно воспользоваться сторонними приложениями для восстановления заблокированного iPhone, такими как iMyFone LockWiper или 4uKey. Первая проводит восстановление через режим DFU, подменяя собой iTunes, а вторая позволяет без iTunes сбросить айфон до заводских настроек и установить прошивку.Если ничего не помогает, остается обратиться к профессионалам — в сервисном центре знают, что делать, если забыл пароль на айфоне. Во время визита при себе нужно иметь документы, подтверждающие право владения IPhone. Только в таком случае специалисты смогут рассказать, как разблокировать айфон, если забыл пароль.Почему iPhone может быть заблокированБлокировка айфона возможна, если:

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https://ria.ru/20200916/tsena-apple-one-1577306019.html

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