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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201224/raskhody-1590823122.html
СМИ сообщили о планах Байдена сократить расходы на ядерные вооружения
СМИ сообщили о планах Байдена сократить расходы на ядерные вооружения
Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных сил с расчетом на сокращение финансирования и... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T19:58
2020-12-24T19:58
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных сил с расчетом на сокращение финансирования и уменьшения его роли в стратегии Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших чиновников.По словам источников издания, администрация Байдена, вероятно, пересмотрит решение Пентагона о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. Ее стоимость с учетом боеголовки оценивается в более чем 100 миллиардов долларов."Мы должны модернизировать наши силы сдерживания… Но мы не можем потрать ту сумму денег, которая сейчас выделена", - заявил один бывший чиновник.Как отметили собеседники газеты, сужение роли ядерного оружия потребует усиления потенциала обычных вооружений.Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
https://ria.ru/20201220/sanctions-1590140028.html
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дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

СМИ сообщили о планах Байдена сократить расходы на ядерные вооружения

19:58 24.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных сил с расчетом на сокращение финансирования и уменьшения его роли в стратегии Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших чиновников.
По словам источников издания, администрация Байдена, вероятно, пересмотрит решение Пентагона о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. Ее стоимость с учетом боеголовки оценивается в более чем 100 миллиардов долларов.
"Мы должны модернизировать наши силы сдерживания… Но мы не можем потрать ту сумму денег, которая сейчас выделена", - заявил один бывший чиновник.
Как отметили собеседники газеты, сужение роли ядерного оружия потребует усиления потенциала обычных вооружений.
Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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