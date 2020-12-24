https://ria.ru/20201224/raskhody-1590823122.html

СМИ сообщили о планах Байдена сократить расходы на ядерные вооружения

СМИ сообщили о планах Байдена сократить расходы на ядерные вооружения

Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных сил с расчетом на сокращение финансирования и... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T19:58

2020-12-24T19:58

2020-12-24T19:58

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589259053_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_001cd5a79051d37f72ae99f2e227706c.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных сил с расчетом на сокращение финансирования и уменьшения его роли в стратегии Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших чиновников.По словам источников издания, администрация Байдена, вероятно, пересмотрит решение Пентагона о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. Ее стоимость с учетом боеголовки оценивается в более чем 100 миллиардов долларов."Мы должны модернизировать наши силы сдерживания… Но мы не можем потрать ту сумму денег, которая сейчас выделена", - заявил один бывший чиновник.Как отметили собеседники газеты, сужение роли ядерного оружия потребует усиления потенциала обычных вооружений.Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

https://ria.ru/20201220/sanctions-1590140028.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире