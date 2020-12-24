В России успешно завершили испытания новейшей зенитной ракеты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников".На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса "Стрела-10М" по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах: когда "Стрела-9М333" догоняет цель и подрывает боевую часть.По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.Изделие позволяет вести огонь по принципу "выстрелил — забыл". Кроме того, "Стрела-9М333" имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — и именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса. Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников".
На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса "Стрела-10М" по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах: когда "Стрела-9М333" догоняет цель и подрывает боевую часть.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
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Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
2 из 3
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
3 из 3
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.
Изделие позволяет вести огонь по принципу "выстрелил — забыл". Кроме того, "Стрела-9М333" имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — и именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса.
Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.
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