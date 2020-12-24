https://ria.ru/20201224/raketa-1590729840.html

В России успешно завершили испытания новейшей зенитной ракеты

В России успешно завершили испытания новейшей зенитной ракеты

На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников". РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:05

2020-12-24T13:05

2020-12-24T13:59

новое оружие россии

оренбургская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590738365_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7147e0c02a4ef67e54978408885b82d5.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников".На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса "Стрела-10М" по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах: когда "Стрела-9М333" догоняет цель и подрывает боевую часть.По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.Изделие позволяет вести огонь по принципу "выстрелил — забыл". Кроме того, "Стрела-9М333" имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — и именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса. Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.

https://ria.ru/20201211/tsirkon-1588761814.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Испытания управляемой ракеты для "Стрелы-10М" Испытания управляемой ракеты для "Стрелы-10М". 2020-12-24T13:05 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, безопасность