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В России успешно завершили испытания новейшей зенитной ракеты
В России успешно завершили испытания новейшей зенитной ракеты
На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:05
2020-12-24T13:59
новое оружие россии
оренбургская область
безопасность
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников".На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса "Стрела-10М" по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах: когда "Стрела-9М333" догоняет цель и подрывает боевую часть.По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.Изделие позволяет вести огонь по принципу "выстрелил — забыл". Кроме того, "Стрела-9М333" имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — и именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса. Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.
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Испытания управляемой ракеты для "Стрелы-10М"
Испытания управляемой ракеты для "Стрелы-10М".
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оренбургская область, безопасность

В России успешно завершили испытания новейшей зенитной ракеты

13:05 24.12.2020 (обновлено: 13:59 24.12.2020)
 
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333", сообщил концерн "Калашников".
На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса "Стрела-10М" по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах: когда "Стрела-9М333" догоняет цель и подрывает боевую часть.
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанк

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
1 из 3

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанк

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
2 из 3

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанк

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
3 из 3

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
1 из 3

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
2 из 3

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
3 из 3

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного концерном "Калашников". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.
Изделие позволяет вести огонь по принципу "выстрелил — забыл". Кроме того, "Стрела-9М333" имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — и именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса.
Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.
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