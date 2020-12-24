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Путин попросил правительство быть готовым к работе в новогодние праздники
Путин попросил правительство быть готовым к работе в новогодние праздники
Президент РФ Владимир Путин попросил членов кабмина быть готовыми к работе и в новогодние праздники. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:15
2020-12-24T14:26
правительство рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов кабмина быть готовыми к работе и в новогодние праздники."Хочу напомнить, что у нас с вами работа непрерывного цикла. Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, будут отдыхать, встречать Новый год, но ситуация, видите, непростая, поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
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правительство рф, владимир путин, политика

Путин попросил правительство быть готовым к работе в новогодние праздники

14:15 24.12.2020 (обновлено: 14:26 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов кабмина быть готовыми к работе и в новогодние праздники.
"Хочу напомнить, что у нас с вами работа непрерывного цикла. Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, будут отдыхать, встречать Новый год, но ситуация, видите, непростая, поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:50Распространение нового коронавируса
Путин рассказал о работе с коллегами из правительства
 
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