https://ria.ru/20201224/putin-1590749000.html

Путин попросил правительство быть готовым к работе в новогодние праздники

Путин попросил правительство быть готовым к работе в новогодние праздники

Президент РФ Владимир Путин попросил членов кабмина быть готовыми к работе и в новогодние праздники. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:15

2020-12-24T14:15

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правительство рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов кабмина быть готовыми к работе и в новогодние праздники."Хочу напомнить, что у нас с вами работа непрерывного цикла. Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, будут отдыхать, встречать Новый год, но ситуация, видите, непростая, поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

https://ria.ru/20201217/putin-1589744618.html

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правительство рф, владимир путин, политика