https://ria.ru/20201224/putin-1590748593.html

Правительство имеет все для достижения национальных целей, заявил Путин

Правительство имеет все для достижения национальных целей, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров заявил, что у правительства есть все, чтобы национальные цели развития страны были... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:12

2020-12-24T14:12

2020-12-24T14:33

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров заявил, что у правительства есть все, чтобы национальные цели развития страны были достигнуты.Он высказал уверенность в том, что правительство продолжит работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом и некоммерческими организациями, а также будет опираться на поддержку граждан страны."Потому что доверие - это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20201224/pandemiya-1590749750.html

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владимир путин, политика