Правительство имеет все для достижения национальных целей, заявил Путин
14:12 24.12.2020 (обновлено: 14:33 24.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров заявил, что у правительства есть все, чтобы национальные цели развития страны были достигнуты.
"Динамичное, уверенное развитие страны в XXI веке необходимо обеспечить. Я думаю, что вы со мной согласитесь, - когда мы сталкиваемся с большими задачами, то они не могут не зажигать, не могут не вдохновлять, они требуют новых подходов и решений. Повторю, что сказал 21 января на нашей первой встрече: у вас есть все, чтобы национальные цели обязательно были достигнуты", - сказал Путин, обращаясь к членам кабмина.
Он высказал уверенность в том, что правительство продолжит работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом и некоммерческими организациями, а также будет опираться на поддержку граждан страны.
"Потому что доверие - это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим", - заявил президент РФ.