https://ria.ru/20201224/putin-1590747472.html

Путин призвал использовать опыт пандемии при решении ключевых задач

Путин призвал использовать опыт пандемии при решении ключевых задач

Президент РФ Владимир Путин на итоговой встрече с кабмином призвал использовать опыт, накопленный в период пандемии, при решении ключевых задач в повседневной... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:08

2020-12-24T14:08

2020-12-24T14:18

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на итоговой встрече с кабмином призвал использовать опыт, накопленный в период пандемии, при решении ключевых задач в повседневной жизни.Путин в четверг провел встречу с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Весь накопленный опыт, так же как уроки проявившихся проблем, обязательно нужно учитывать и использовать в текущей и повседневной работе для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться прогресса не только в работе по борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения, мы начинаем эту работу с 1 января широко", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/animatsiya-1590746947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин