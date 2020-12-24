Путин призвал использовать опыт пандемии при решении ключевых задач
14:08 24.12.2020 (обновлено: 14:18 24.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на итоговой встрече с кабмином призвал использовать опыт, накопленный в период пандемии, при решении ключевых задач в повседневной жизни.
Путин в четверг провел встречу с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Весь накопленный опыт, так же как уроки проявившихся проблем, обязательно нужно учитывать и использовать в текущей и повседневной работе для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться прогресса не только в работе по борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения, мы начинаем эту работу с 1 января широко", - сказал Путин.
"Необходимо восстановить экономику в полном объеме, занятость, как мы и договаривались, прошу это не оттягивать на более позднее время. Нужно создавать условия для повышения доходов граждан. Нужно иметь в виду, что люди, конечно, надеются и ждут перемен к лучшему", - добавил президент.