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Путин поблагодарил правительство за работу в "этот сложный год"
Путин поблагодарил правительство за работу в "этот сложный год"
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов кабмина с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил за работу "в этот сложный год" , отметив, что именно... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:03
2020-12-24T14:21
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов кабмина с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил за работу "в этот сложный год" , отметив, что именно в таких экстраординарных ситуациях сразу становится видно, "кто чего стоит" на самом деле."Мы встречаемся как обычно в конце декабря, после итогового заседания правительства. И хотел бы сегодня использовать эту возможность, поддержать эту традицию, чтобы поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. И конечно, поблагодарить за напряженную работу в уходящем, столь сложном, непростом 2020 году", - сказа Путин на встрече с кабмином, которая проходила в режиме видеосвязи.Он отметил, что члены правительства, приступившие к работе в январе 2020 после формирования нового кабмина, уже через два месяца были вынуждены работать "в совершенно другом режиме" из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир."Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью десятков тысяч наших граждан, абсолютно новым вызовом, причем вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных нештатных ситуациях сразу становится видно, - думаю, что все вы со мной согласитесь - кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь подчеркну - правительство прошло этот год в целом достойно ", - сказал Путин.Глава государства пожелал членам кабмина крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго. "Благополучия вам и вашим близким", - сказал президент.
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владимир путин, политика

Путин поблагодарил правительство за работу в "этот сложный год"

14:03 24.12.2020 (обновлено: 14:21 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов кабмина с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил за работу "в этот сложный год" , отметив, что именно в таких экстраординарных ситуациях сразу становится видно, "кто чего стоит" на самом деле.
"Мы встречаемся как обычно в конце декабря, после итогового заседания правительства. И хотел бы сегодня использовать эту возможность, поддержать эту традицию, чтобы поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. И конечно, поблагодарить за напряженную работу в уходящем, столь сложном, непростом 2020 году", - сказа Путин на встрече с кабмином, которая проходила в режиме видеосвязи.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 13:58Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин дал оценку правительству Мишустина
Он отметил, что члены правительства, приступившие к работе в январе 2020 после формирования нового кабмина, уже через два месяца были вынуждены работать "в совершенно другом режиме" из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир.
"Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью десятков тысяч наших граждан, абсолютно новым вызовом, причем вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных нештатных ситуациях сразу становится видно, - думаю, что все вы со мной согласитесь - кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь подчеркну - правительство прошло этот год в целом достойно ", - сказал Путин.
Глава государства пожелал членам кабмина крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго. "Благополучия вам и вашим близким", - сказал президент.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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Владимир ПутинПолитика
 
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