https://ria.ru/20201224/putin-1590745379.html

Путин поблагодарил правительство за работу в "этот сложный год"

Путин поблагодарил правительство за работу в "этот сложный год"

Президент РФ Владимир Путин поздравил членов кабмина с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил за работу "в этот сложный год" , отметив, что именно... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:03

2020-12-24T14:03

2020-12-24T14:21

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов кабмина с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил за работу "в этот сложный год" , отметив, что именно в таких экстраординарных ситуациях сразу становится видно, "кто чего стоит" на самом деле."Мы встречаемся как обычно в конце декабря, после итогового заседания правительства. И хотел бы сегодня использовать эту возможность, поддержать эту традицию, чтобы поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. И конечно, поблагодарить за напряженную работу в уходящем, столь сложном, непростом 2020 году", - сказа Путин на встрече с кабмином, которая проходила в режиме видеосвязи.Он отметил, что члены правительства, приступившие к работе в январе 2020 после формирования нового кабмина, уже через два месяца были вынуждены работать "в совершенно другом режиме" из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир."Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью десятков тысяч наших граждан, абсолютно новым вызовом, причем вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных нештатных ситуациях сразу становится видно, - думаю, что все вы со мной согласитесь - кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь подчеркну - правительство прошло этот год в целом достойно ", - сказал Путин.Глава государства пожелал членам кабмина крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго. "Благополучия вам и вашим близким", - сказал президент.

https://ria.ru/20201217/pravitelstvo-1589686260.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/peskov-1590048312.html

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владимир путин, политика