Путин подвел итоги работы правительства за год
14:03 24.12.2020 (обновлено: 15:07 24.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД"
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с правительством подвел итоги работы кабинета в 2020 году.
"Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью тысяч, десятков тысяч наших граждан, с абсолютно новым вызовом, причем с вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно — думаю, что все вы со мной согласитесь — становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно".
Глава государства отметил, что в короткие сроки правительство наладило системную работу по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, министры не опустили руки и "сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок".
Президент выразил уверенность, что пройденные испытания "сплотили и закалили" всех, в том числе в правительстве.
Как напомнил Путин, действующий состав кабинета министров работает вместе меньше года, но за этот срок "многое удалось сделать".
"У нас с вами есть и взаимопонимание, есть понимание того, куда надо идти, есть чувство локтя. И именно благодаря командной работе мы смогли многое сделать, чтобы сгладить негативные последствия эпидемии, помочь тем, кому особенно было сложно", — добавил президент.
Он признался также, что иногда приходилось обсуждать ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным даже по ночам.
Говоря о задачах на будущее, Путин призвал российские власти как можно скорее перейти от антикризисных мер к стратегической повестке, работать максимально собранно и не списывать сбои и ошибки на текущие сложности.
"Динамичное, уверенное развитие страны в XXI веке необходимо обеспечить. Я думаю, что вы со мной согласитесь, — когда мы сталкиваемся с большими задачами, то они не могут не зажигать, не могут не вдохновлять, они требуют новых подходов и решений. Повторю, что сказал 21 января на нашей первой встрече: у вас есть все, чтобы национальные цели обязательно были достигнуты".
Он высказал уверенность в том, что правительство продолжит работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом и некоммерческими организациями, а также будет опираться на поддержку граждан страны.