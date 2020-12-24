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Путин подвел итоги работы правительства за год
Путин подвел итоги работы правительства за год
Владимир Путин на встрече с правительством подвел итоги работы кабинета в 2020 году. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:03
2020-12-24T15:07
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с правительством подвел итоги работы кабинета в 2020 году.Глава государства отметил, что в короткие сроки правительство наладило системную работу по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, министры не опустили руки и "сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок".Президент выразил уверенность, что пройденные испытания "сплотили и закалили" всех, в том числе в правительстве. Как напомнил Путин, действующий состав кабинета министров работает вместе меньше года, но за этот срок "многое удалось сделать". Он признался также, что иногда приходилось обсуждать ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным даже по ночам. Говоря о задачах на будущее, Путин призвал российские власти как можно скорее перейти от антикризисных мер к стратегической повестке, работать максимально собранно и не списывать сбои и ошибки на текущие сложности. Он высказал уверенность в том, что правительство продолжит работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом и некоммерческими организациями, а также будет опираться на поддержку граждан страны.
https://ria.ru/20201223/mishustin-1590563420.html
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владимир путин, политика

Путин подвел итоги работы правительства за год

14:03 24.12.2020 (обновлено: 15:07 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с правительством подвел итоги работы кабинета в 2020 году.
"Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью тысяч, десятков тысяч наших граждан, с абсолютно новым вызовом, причем с вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно — думаю, что все вы со мной согласитесь — становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно".
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Владимир Путин
Глава государства отметил, что в короткие сроки правительство наладило системную работу по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, министры не опустили руки и "сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок".
Президент выразил уверенность, что пройденные испытания "сплотили и закалили" всех, в том числе в правительстве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 14:14
На единый национальный план выделят более 39 триллионов рублей
Как напомнил Путин, действующий состав кабинета министров работает вместе меньше года, но за этот срок "многое удалось сделать".
"У нас с вами есть и взаимопонимание, есть понимание того, куда надо идти, есть чувство локтя. И именно благодаря командной работе мы смогли многое сделать, чтобы сгладить негативные последствия эпидемии, помочь тем, кому особенно было сложно", — добавил президент.
Он признался также, что иногда приходилось обсуждать ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным даже по ночам.
Говоря о задачах на будущее, Путин призвал российские власти как можно скорее перейти от антикризисных мер к стратегической повестке, работать максимально собранно и не списывать сбои и ошибки на текущие сложности.
"Динамичное, уверенное развитие страны в XXI веке необходимо обеспечить. Я думаю, что вы со мной согласитесь, — когда мы сталкиваемся с большими задачами, то они не могут не зажигать, не могут не вдохновлять, они требуют новых подходов и решений. Повторю, что сказал 21 января на нашей первой встрече: у вас есть все, чтобы национальные цели обязательно были достигнуты".
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов правительства РФ с наступающим Новым годом
Владимир Путин
Он высказал уверенность в том, что правительство продолжит работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом и некоммерческими организациями, а также будет опираться на поддержку граждан страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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