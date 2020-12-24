https://ria.ru/20201224/putin-1590745258.html

Путин подвел итоги работы правительства за год

Путин подвел итоги работы правительства за год

Владимир Путин на встрече с правительством подвел итоги работы кабинета в 2020 году. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:03

2020-12-24T14:03

2020-12-24T15:07

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с правительством подвел итоги работы кабинета в 2020 году.Глава государства отметил, что в короткие сроки правительство наладило системную работу по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, министры не опустили руки и "сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок".Президент выразил уверенность, что пройденные испытания "сплотили и закалили" всех, в том числе в правительстве. Как напомнил Путин, действующий состав кабинета министров работает вместе меньше года, но за этот срок "многое удалось сделать". Он признался также, что иногда приходилось обсуждать ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным даже по ночам. Говоря о задачах на будущее, Путин призвал российские власти как можно скорее перейти от антикризисных мер к стратегической повестке, работать максимально собранно и не списывать сбои и ошибки на текущие сложности. Он высказал уверенность в том, что правительство продолжит работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом и некоммерческими организациями, а также будет опираться на поддержку граждан страны.

https://ria.ru/20201223/mishustin-1590563420.html

https://ria.ru/20201224/putin-1590749000.html

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владимир путин, политика