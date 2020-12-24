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Житель Симферополя отправлял военные противогазы в США и Европу
Житель Симферополя отправлял военные противогазы в США и Европу
Таможенники пресекли контрабанду военных противогазов и специальных шлемов из Симферополя в США, Финляндию, Францию и Данию, сообщает Южная оперативная таможня. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:49
2020-12-24T14:49
финляндия
сша
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Таможенники пресекли контрабанду военных противогазов и специальных шлемов из Симферополя в США, Финляндию, Францию и Данию, сообщает Южная оперативная таможня.В товаросопроводительных документах данная продукция значилась как товар гражданского назначения. Разрешительные документы на вывоз у гражданина отсутствовали. По данному факту Южной оперативной таможней возбужденно уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу вооружения".Противогаз ПМК-3 является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих веществ, бактериальных средств, радиоактивных веществ, радиоактивной пыли, сильнодействующих ядовитых веществ, светового излучения ядерного взрыва, состоит на снабжении в вооруженных силах Российской Федерации.Специальный шлем 1-го класса защиты 6Б47 принят на снабжение в вооруженных силах России, является элементом средства индивидуальной защиты боевой экипировки военнослужащих и предназначен для оснащения воинских частей и подразделений Сухопутных войск, Воздушно - десантных войск, береговых войск ВМФ.
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финляндия, сша, происшествия

Житель Симферополя отправлял военные противогазы в США и Европу

14:49 24.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазные типы противогазов среди оборудования бомбоубежища
Разные типы противогазов среди оборудования бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Таможенники пресекли контрабанду военных противогазов и специальных шлемов из Симферополя в США, Финляндию, Францию и Данию, сообщает Южная оперативная таможня.
"Житель Симферополя осуществил отправку в международных почтовых отправлениях продукции военного назначения в США, Финляндию, Францию и Данию, а именно десять общевойсковых фильтрующих противогазов ПМК-3 (с комплектующими частями) и два специальных шлема 1-го класса защиты 6Б47", - говорится в сообщении.
В товаросопроводительных документах данная продукция значилась как товар гражданского назначения. Разрешительные документы на вывоз у гражданина отсутствовали. По данному факту Южной оперативной таможней возбужденно уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу вооружения".
Противогаз ПМК-3 является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих веществ, бактериальных средств, радиоактивных веществ, радиоактивной пыли, сильнодействующих ядовитых веществ, светового излучения ядерного взрыва, состоит на снабжении в вооруженных силах Российской Федерации.
Специальный шлем 1-го класса защиты 6Б47 принят на снабжение в вооруженных силах России, является элементом средства индивидуальной защиты боевой экипировки военнослужащих и предназначен для оснащения воинских частей и подразделений Сухопутных войск, Воздушно - десантных войск, береговых войск ВМФ.
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