Житель Симферополя отправлял военные противогазы в США и Европу
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазные типы противогазов среди оборудования бомбоубежища
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Таможенники пресекли контрабанду военных противогазов и специальных шлемов из Симферополя в США, Финляндию, Францию и Данию, сообщает Южная оперативная таможня.
"Житель Симферополя осуществил отправку в международных почтовых отправлениях продукции военного назначения в США, Финляндию, Францию и Данию, а именно десять общевойсковых фильтрующих противогазов ПМК-3 (с комплектующими частями) и два специальных шлема 1-го класса защиты 6Б47", - говорится в сообщении.
В товаросопроводительных документах данная продукция значилась как товар гражданского назначения. Разрешительные документы на вывоз у гражданина отсутствовали. По данному факту Южной оперативной таможней возбужденно уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу вооружения".
Противогаз ПМК-3 является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих веществ, бактериальных средств, радиоактивных веществ, радиоактивной пыли, сильнодействующих ядовитых веществ, светового излучения ядерного взрыва, состоит на снабжении в вооруженных силах Российской Федерации.
Специальный шлем 1-го класса защиты 6Б47 принят на снабжение в вооруженных силах России, является элементом средства индивидуальной защиты боевой экипировки военнослужащих и предназначен для оснащения воинских частей и подразделений Сухопутных войск, Воздушно - десантных войск, береговых войск ВМФ.