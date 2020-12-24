https://ria.ru/20201224/protivogazy-1590757134.html

Житель Симферополя отправлял военные противогазы в США и Европу

Житель Симферополя отправлял военные противогазы в США и Европу

Таможенники пресекли контрабанду военных противогазов и специальных шлемов из Симферополя в США, Финляндию, Францию и Данию, сообщает Южная оперативная таможня. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:49

2020-12-24T14:49

2020-12-24T14:49

финляндия

сша

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек – РИА Новости. Таможенники пресекли контрабанду военных противогазов и специальных шлемов из Симферополя в США, Финляндию, Францию и Данию, сообщает Южная оперативная таможня.В товаросопроводительных документах данная продукция значилась как товар гражданского назначения. Разрешительные документы на вывоз у гражданина отсутствовали. По данному факту Южной оперативной таможней возбужденно уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу вооружения".Противогаз ПМК-3 является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих веществ, бактериальных средств, радиоактивных веществ, радиоактивной пыли, сильнодействующих ядовитых веществ, светового излучения ядерного взрыва, состоит на снабжении в вооруженных силах Российской Федерации.Специальный шлем 1-го класса защиты 6Б47 принят на снабжение в вооруженных силах России, является элементом средства индивидуальной защиты боевой экипировки военнослужащих и предназначен для оснащения воинских частей и подразделений Сухопутных войск, Воздушно - десантных войск, береговых войск ВМФ.

https://ria.ru/20201215/kontrabanda-1589250985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, сша, происшествия