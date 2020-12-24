https://ria.ru/20201224/protesty-1590737386.html

Песков прокомментировал данные о причастности России к протестам в Минске

Песков прокомментировал данные о причастности России к протестам в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о высказываниях по поводу якобы причастности России к проходящим в Белоруссии протестам РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:24

2020-12-24T13:24

2020-12-24T13:24

протесты в белоруссии

белгазпромбанк

россия

кгб белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587016137_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_4f494c39a32ff6105e8e5c8620a12b8f.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о высказываниях по поводу якобы причастности России к проходящим в Белоруссии протестам и если бы были достоверные записи таких слов, их бы опубликовали.Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что завершено расследование дела против топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", все фигуранты признали вину, за исключением Бабарико. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений "по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201216/lukashenko-1589535002.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгазпромбанк, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире