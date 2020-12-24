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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201224/protesty-1590737386.html
Песков прокомментировал данные о причастности России к протестам в Минске
Песков прокомментировал данные о причастности России к протестам в Минске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о высказываниях по поводу якобы причастности России к проходящим в Белоруссии протестам РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:24
2020-12-24T13:24
протесты в белоруссии
белгазпромбанк
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кгб белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о высказываниях по поводу якобы причастности России к проходящим в Белоруссии протестам и если бы были достоверные записи таких слов, их бы опубликовали.Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что завершено расследование дела против топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", все фигуранты признали вину, за исключением Бабарико. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений "по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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белгазпромбанк, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Песков прокомментировал данные о причастности России к протестам в Минске

13:24 24.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о высказываниях по поводу якобы причастности России к проходящим в Белоруссии протестам и если бы были достоверные записи таких слов, их бы опубликовали.

"Мне неизвестно о таких высказываниях. Наверное, если бы была такая достоверная запись, она бы, наверное, была опубликована. Уж если разные небылицы публикуются, то, наверное, и это бы опубликовали. А если не опубликовали, значит, нет такой записи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают заявление, которое якобы сделал один из руководителей спецслужб Белоруссии о "российском следе" в беспорядках в стране, в том числе со ссылкой на дело экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что завершено расследование дела против топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", все фигуранты признали вину, за исключением Бабарико. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений "по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно". В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииБелгазпромбанкРоссияКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
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