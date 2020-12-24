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Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах

Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников в новых условиях пандемии быть "особенно осторожными в словах", не провоцировать какие-то разделения... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:10

2020-12-24T16:10

2020-12-24T16:10

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников в новых условиях пандемии быть "особенно осторожными в словах", не провоцировать какие-то разделения и конфликты в обществе и не способствовать нынешней общей тенденции "расчеловечивания ближнего".Предстоятель Русской православной церкви выступил в четверг на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ."Мы с горечью наблюдаем, как события последнего года породили в мире вражду и новые разделения даже там, где ранее для этого не было никаких предпосылок. Увы, этой пагубе подверглись даже некоторые священнослужители, а ведь мало что так огорчает и дезориентирует людей, как недолжное поведение священника. Мы имеем дело с вдохновленной злой силой тенденцией расчеловечивания ближнего", - сказал патриарх.Он признал, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране и во всем мире очень много стало звучать "взаимных обвинений по самым разным поводам, подчас ничтожным". "Как часто люди стали воспринимать ближнего, прежде всего, как заведомую угрозу, как потенциального распространителя инфекции, как источник опасности, а не как брата или сестру во Христе", - констатировал первоиерарх РПЦ.Патриарх призвал архиереев и священников напоминать людям о необходимости "дорожить единством во Христе и личным общением, которое проистекает из евангельского представления о таком единстве". "И я призываю всех священнослужителей, особенно тех, которые широко используют средства массовой информации, быть осторожными в словах. Особенно обращаясь сегодня к людям, душевное и духовное состояние которых очень и очень непростое", - отметил предстоятель.По его словам, священническое слово "должно нести исцеление, примирение, ни в коем случае не должно провоцировать какие-то разделения и конфликты". "Слово Церкви должно быть исполнено любовью и миром – это действительно то, чего ожидает от нас сегодня наша паства", - добавил патриарх.

https://ria.ru/20201224/patriarkh-1590775409.html

https://ria.ru/20201224/khramy--1590736480.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь