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Правительство проследит, чтобы в России не было всплесков цен на продукты
Правительство проследит, чтобы в России не было всплесков цен на продукты
Правительство РФ после заключения соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар будет следить за тем, чтобы в России не было всплесков цен и на... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:06
2020-12-24T15:06
2020-12-24T15:08
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ после заключения соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар будет следить за тем, чтобы в России не было всплесков цен и на другие продукты, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Это (заключение соглашений о стабилизации цен - ред.) произошло абсолютно все корректно, и предприятия-производители, и предприятия торговли отреагировали молниеносно. Никакого тут, извините, насилия точно не применялось, это была комфортная договоренность. Это сделано на определенный период, и все с пониманием к этому отнеслись", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК."Мониторинг по более широкой номенклатуре потребительской корзины мы сегодня усилили и продолжим следить за ситуацией, чтобы таких всплесков по другой номенклатуре также не происходило", - добавил он.Также глава Минпромторга заявил, что не ожидает всплеска цен на подсолнечное масло и сахар после окончания срока действия соглашений о стабилизации цен."Не думаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью."Такие, как я сказал, моменты происходили по разным номенклатурам товаров. Мы исходим из того, что принято решение правительства, поправки в закон о торговле, которые ограничивают флуктуацию не 30%, а 10%. Это все будет вписываться в инструментарий правительства, чтобы вовремя подставить плечо и включиться в процесс", - указал министр.
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Правительство РФ после заключения соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар будет следить за тем, чтобы в России не было всплесков цен и на другие продукты, заявил глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
.
"Это (заключение соглашений о стабилизации цен - ред.) произошло абсолютно все корректно, и предприятия-производители, и предприятия торговли отреагировали молниеносно. Никакого тут, извините, насилия точно не применялось, это была комфортная договоренность. Это сделано на определенный период, и все с пониманием к этому отнеслись", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК
.
"Мониторинг по более широкой номенклатуре потребительской корзины мы сегодня усилили и продолжим следить за ситуацией, чтобы таких всплесков по другой номенклатуре также не происходило", - добавил он.
Также глава Минпромторга заявил, что не ожидает всплеска цен на подсолнечное масло и сахар после окончания срока действия соглашений о стабилизации цен.
"Не думаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью.
"Такие, как я сказал, моменты происходили по разным номенклатурам товаров. Мы исходим из того, что принято решение правительства, поправки в закон о торговле, которые ограничивают флуктуацию не 30%, а 10%. Это все будет вписываться в инструментарий правительства, чтобы вовремя подставить плечо и включиться в процесс", - указал министр.
"Просто будем более внимательно отслеживать. И, как я уже сказал, у нас предпринимательское сообщество вышло на уровень сознательности", - добавил он.