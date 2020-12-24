https://ria.ru/20201224/prodazhi-1590752606.html

Продажи московских производителей лекарств выросли на 30%

Продажи московских производителей лекарств выросли на 30%

Столичные фармпроизводители за 11 месяцев 2020 года реализовали товаров собственного производства на почти 150 миллиардов рублей, что на 32% выше аналогичного... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:31

2020-12-24T14:31

2020-12-24T14:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Столичные фармпроизводители за 11 месяцев 2020 года реализовали товаров собственного производства на почти 150 миллиардов рублей, что на 32% выше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что поддержка фармацевтического сектора является важнейшей задачей московских властей ввиду необходимости сокращения зависимости от поставок иностранных лекарств. В числе мер поддержки, которые предлагает предприятиям Москва, есть как прямая финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, так и механизмы, создающие максимально благоприятные условия для работы предприятий. Для существенного снижения налоговой нагрузки предприятию может быть присвоен специальный статус, например, статус промышленного комплекса Москвы. В новом статусе компании получают доступ к существенным льготам: так, ставка регионального налога на прибыль для предприятий сокращается с 17% до 12,5%, вдвое снижается налог на имущество, на 20% - налог на землю, а ставка арендной платы за землю становится на 80% ниже базовой, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20201217/lgoty-1589705361.html

москва

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москва, экономика