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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201224/prodazhi-1590752606.html
Продажи московских производителей лекарств выросли на 30%
Продажи московских производителей лекарств выросли на 30%
Столичные фармпроизводители за 11 месяцев 2020 года реализовали товаров собственного производства на почти 150 миллиардов рублей, что на 32% выше аналогичного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:31
2020-12-24T14:31
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Столичные фармпроизводители за 11 месяцев 2020 года реализовали товаров собственного производства на почти 150 миллиардов рублей, что на 32% выше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что поддержка фармацевтического сектора является важнейшей задачей московских властей ввиду необходимости сокращения зависимости от поставок иностранных лекарств. В числе мер поддержки, которые предлагает предприятиям Москва, есть как прямая финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, так и механизмы, создающие максимально благоприятные условия для работы предприятий. Для существенного снижения налоговой нагрузки предприятию может быть присвоен специальный статус, например, статус промышленного комплекса Москвы. В новом статусе компании получают доступ к существенным льготам: так, ставка регионального налога на прибыль для предприятий сокращается с 17% до 12,5%, вдвое снижается налог на имущество, на 20% - налог на землю, а ставка арендной платы за землю становится на 80% ниже базовой, уточняется в сообщении.
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москва, экономика

Продажи московских производителей лекарств выросли на 30%

14:31 24.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВолонтер Анастасия Кузнецова закупает в аптеке лекарства для пожилых людей в Москве
Волонтер Анастасия Кузнецова закупает в аптеке лекарства для пожилых людей в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Столичные фармпроизводители за 11 месяцев 2020 года реализовали товаров собственного производства на почти 150 миллиардов рублей, что на 32% выше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Рост производства фармацевтической продукции обусловлен, в том числе, влиянием пандемии и увеличенным спросом на лекарственные средства. При этом доля Москвы в общем объеме отгруженной продукции предприятий фармацевтической отрасли РФ составила 26%", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что поддержка фармацевтического сектора является важнейшей задачей московских властей ввиду необходимости сокращения зависимости от поставок иностранных лекарств.
В числе мер поддержки, которые предлагает предприятиям Москва, есть как прямая финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, так и механизмы, создающие максимально благоприятные условия для работы предприятий. Для существенного снижения налоговой нагрузки предприятию может быть присвоен специальный статус, например, статус промышленного комплекса Москвы.
"Московские власти активно поддерживают промышленные предприятия, работающие в самых разных секторах экономики. Те из них, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к промкомплексам, могут получить соответствующий статус, который позволяет снизить налоговую нагрузку на 17-25%. На данный момент уже семь фармпредприятий столицы имеют статус промкомплекса", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
В новом статусе компании получают доступ к существенным льготам: так, ставка регионального налога на прибыль для предприятий сокращается с 17% до 12,5%, вдвое снижается налог на имущество, на 20% - налог на землю, а ставка арендной платы за землю становится на 80% ниже базовой, уточняется в сообщении.
Трубы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 14:53Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Более 120 промышленных предприятий Москвы пользуются льготами от города
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
 
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