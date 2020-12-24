https://ria.ru/20201224/probki-1590767216.html

Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов

Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов

Предновогодние пробки в Москве достигли 8 баллов днем в четверг, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:26

2020-12-24T15:26

2020-12-24T15:26

ярославское шоссе

сколково

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предновогодние пробки в Москве достигли 8 баллов днем в четверг, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.Отмечается, что плотное движение фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте. Помимо новогодней суеты, на ситуацию еще влияют мелкие ДТП, временные ограничения, строительные работы и погода. На МКАД сложности с движением на развязке с Волоколамским шоссе, на Бесединском мосту (внутренняя и внешняя сторона), на 53-м километре (в районе Марфино и Сколково) и на Северянинском путепроводе.В департаменте советуют отложить поездки на личном транспорте до 20.30 либо пользоваться городским транспортом, чтобы не испортить новогоднее настроение стоянием в пробке.

https://ria.ru/20201222/poezdka-1590311682.html

ярославское шоссе

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославское шоссе, сколково, москва, общество