https://ria.ru/20201224/probki-1590767216.html
Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов
Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов
Предновогодние пробки в Москве достигли 8 баллов днем в четверг, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:26
2020-12-24T15:26
2020-12-24T15:26
ярославское шоссе
сколково
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предновогодние пробки в Москве достигли 8 баллов днем в четверг, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.Отмечается, что плотное движение фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте. Помимо новогодней суеты, на ситуацию еще влияют мелкие ДТП, временные ограничения, строительные работы и погода. На МКАД сложности с движением на развязке с Волоколамским шоссе, на Бесединском мосту (внутренняя и внешняя сторона), на 53-м километре (в районе Марфино и Сколково) и на Северянинском путепроводе.В департаменте советуют отложить поездки на личном транспорте до 20.30 либо пользоваться городским транспортом, чтобы не испортить новогоднее настроение стоянием в пробке.
https://ria.ru/20201222/poezdka-1590311682.html
ярославское шоссе
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ярославское шоссе, сколково, москва, общество