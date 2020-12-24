Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/probki-1590670049.html
Вечером в Москве вновь ожидаются девятибалльные пробки
Вечером в Москве вновь ожидаются девятибалльные пробки
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:54
2020-12-24T07:54
россия
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/92134/17/921341748_0:81:2155:1293_1920x0_80_0_0_2326fc4a6c317a0185d4c9aa4adc590d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется семь-восемь баллов.Кроме того, утром наблюдается пробка на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Перед развозкой на 32-м километре поток держит ДТП с фурой в правой полосе."В целом, движение рабочее. Длина заторов – 96 километров", - добавили в дептрансе.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/92134/17/921341748_52:0:1776:1293_1920x0_80_0_0_66ae6765e97ecc8e15256db9c6b719c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, москва

Вечером в Москве вновь ожидаются девятибалльные пробки

07:54 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПробка в Москве
Пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется семь-восемь баллов.
"Потолкаться придется на внешней стороне ТТК от Шереметьевского тоннеля до Нижней Масловки. За поворотом в сторону Ленинградского проспекта из-за столкновения двух автомобилей перекрыты две средние полосы", - говорится в сообщении.
Кроме того, утром наблюдается пробка на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Перед развозкой на 32-м километре поток держит ДТП с фурой в правой полосе.
"В целом, движение рабочее. Длина заторов – 96 километров", - добавили в дептрансе.
 
РоссияАвтоМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Памфилова заявила о готовности к возможному вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
Лента новостейМолния