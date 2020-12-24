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Вечером в Москве вновь ожидаются девятибалльные пробки

Вечером в Москве вновь ожидаются девятибалльные пробки

Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:54

2020-12-24T07:54

2020-12-24T07:54

россия

авто

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется семь-восемь баллов.Кроме того, утром наблюдается пробка на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Перед развозкой на 32-м километре поток держит ДТП с фурой в правой полосе."В целом, движение рабочее. Длина заторов – 96 километров", - добавили в дептрансе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, москва