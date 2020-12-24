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Вечером в Москве вновь ожидаются девятибалльные пробки
Вечером в Москве вновь ожидаются девятибалльные пробки
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:54
2020-12-24T07:54
2020-12-24T07:54
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авто
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется семь-восемь баллов.Кроме того, утром наблюдается пробка на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Перед развозкой на 32-м километре поток держит ДТП с фурой в правой полосе."В целом, движение рабочее. Длина заторов – 96 километров", - добавили в дептрансе.
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россия, авто, москва
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в четверг в Москве
, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram
-канале.
Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется семь-восемь баллов.
"Потолкаться придется на внешней стороне ТТК от Шереметьевского тоннеля до Нижней Масловки. За поворотом в сторону Ленинградского проспекта из-за столкновения двух автомобилей перекрыты две средние полосы", - говорится в сообщении.
Кроме того, утром наблюдается пробка на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Перед развозкой на 32-м километре поток держит ДТП с фурой в правой полосе.
"В целом, движение рабочее. Длина заторов – 96 километров", - добавили в дептрансе.