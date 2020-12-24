https://ria.ru/20201224/privivka-1590715966.html
Матвиенко пока не привилась от COVID-19
Матвиенко пока не привилась от COVID-19
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока не сделала прививку от коронавируса, но обязательно это сделает, как только найдет время. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:35
2020-12-24T12:35
2020-12-24T12:56
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока не сделала прививку от коронавируса, но обязательно это сделает, как только найдет время.По ее словам, многие сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты парламента уже привились и никаких осложнений не было, что говорит о дополнительной эффективности отечественной вакцины от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589659251.html
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