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Приморец выпал на ходу из скорой и погиб
Приморец выпал на ходу из скорой и погиб
Житель Приморья, которого медики везли домой, выбил ногой дверь в машине скорой помощи, выпал из нее и погиб, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:51
2020-12-24T09:51
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Житель Приморья, которого медики везли домой, выбил ногой дверь в машине скорой помощи, выпал из нее и погиб, сообщили РИА Новости в минздраве региона.По данным ведомства, скорая помощь приехала на вызов к 70-летнему пациенту, были указаны симптомы инсульта.По его словам, мужчина был отправлен домой. "С учётом отдаленности его места проживания бригада скорой помощи предложила подвести его, поскольку ехала по тому же пути. Бригада машины была в полном составе. По дороге пациент начал вести себя неадекватно: передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Бригада медиков не успела среагировать", - отметил собеседник."Фельдшер установил смерть, вызвал правоохранительные органы", - добавили в минздраве.Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что мужчина погиб.
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происшествия

Приморец выпал на ходу из скорой и погиб

09:51 24.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Житель Приморья, которого медики везли домой, выбил ногой дверь в машине скорой помощи, выпал из нее и погиб, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
По данным ведомства, скорая помощь приехала на вызов к 70-летнему пациенту, были указаны симптомы инсульта.
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"Оперативно машина прибыла на место и доставила пациента в больницу. В Дальнереченской ЦРБ его осмотрели невролог и кардиолог, сделали КТ. Инсульт не подтвердился. С врачами пациент отказался общаться, и невролог пригласила психиатра для осмотра. Психиатр отметил отклонения, но не острые. Для госпитализации по данной симптоматике требуется согласие родных пациента", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина был отправлен домой. "С учётом отдаленности его места проживания бригада скорой помощи предложила подвести его, поскольку ехала по тому же пути. Бригада машины была в полном составе. По дороге пациент начал вести себя неадекватно: передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Бригада медиков не успела среагировать", - отметил собеседник.
"Фельдшер установил смерть, вызвал правоохранительные органы", - добавили в минздраве.
Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что мужчина погиб.
 
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