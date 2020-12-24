https://ria.ru/20201224/primore-1590681950.html

Приморец выпал на ходу из скорой и погиб

Приморец выпал на ходу из скорой и погиб

Житель Приморья, которого медики везли домой, выбил ногой дверь в машине скорой помощи, выпал из нее и погиб, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:51

2020-12-24T09:51

2020-12-24T09:51

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Житель Приморья, которого медики везли домой, выбил ногой дверь в машине скорой помощи, выпал из нее и погиб, сообщили РИА Новости в минздраве региона.По данным ведомства, скорая помощь приехала на вызов к 70-летнему пациенту, были указаны симптомы инсульта.По его словам, мужчина был отправлен домой. "С учётом отдаленности его места проживания бригада скорой помощи предложила подвести его, поскольку ехала по тому же пути. Бригада машины была в полном составе. По дороге пациент начал вести себя неадекватно: передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Бригада медиков не успела среагировать", - отметил собеседник."Фельдшер установил смерть, вызвал правоохранительные органы", - добавили в минздраве.Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что мужчина погиб.

https://ria.ru/20201222/skorye-1590456099.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия