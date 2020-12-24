https://ria.ru/20201224/prazdniki-1590815508.html

Мурашко попросил россиян быть аккуратнее с едой и алкоголем в праздники

Мурашко попросил россиян быть аккуратнее с едой и алкоголем в праздники

Министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил россиян быть аккуратнее с алкоголем и питанием в новогодние праздники. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:59

2020-12-24T18:59

2020-12-24T18:59

новый год—2021

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил россиян быть аккуратнее с алкоголем и питанием в новогодние праздники."Мне хотелось бы обратиться... будьте умерены в приеме пищи, аккуратно обращайтесь с алкоголем, страхуйте себя и своих детей от травматизма", - сказал Мурашко на брифинге в четверг.По его словам, даже небольшие дозы алкоголя, например, могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы.

https://ria.ru/20201222/risk-1590402961.html

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михаил мурашко, общество