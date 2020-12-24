https://ria.ru/20201224/pozhilye-1590799694.html

Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых

Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях представлены в Минздрав, они хорошие, есть... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:48

2020-12-24T17:48

2020-12-24T18:10

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях представлены в Минздрав, они хорошие, есть надежда, что решение о вакцинации примут в ближайшие дни."Испытания, в которых участвовала большая выборка опять же таки населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены министерству здравоохранения", - сказал Гинцбург на брифинге.Он отметил, что Минздрав рассматривает этот документ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590791699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество