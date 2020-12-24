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Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых
Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях представлены в Минздрав, они хорошие, есть... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:48
2020-12-24T18:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях представлены в Минздрав, они хорошие, есть надежда, что решение о вакцинации примут в ближайшие дни."Испытания, в которых участвовала большая выборка опять же таки населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены министерству здравоохранения", - сказал Гинцбург на брифинге.Он отметил, что Минздрав рассматривает этот документ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых

17:48 24.12.2020 (обновлено: 18:10 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что результаты испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях представлены в Минздрав, они хорошие, есть надежда, что решение о вакцинации примут в ближайшие дни.
"Испытания, в которых участвовала большая выборка опять же таки населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены министерству здравоохранения", - сказал Гинцбург на брифинге.
Он отметил, что Минздрав рассматривает этот документ.

"Так как там очень положительные результаты, немножко забегаю вперед, позволю себе это сделать, абсолютно не хуже тех, которые были получены в первой-второй-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах, то можно с определенной степенью утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины "Спутник V" для вакцинирования населения, начиная с 18 лет и без ограничения возраста", - добавил Гинцбург.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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