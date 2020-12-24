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В бундестаге считают, что "Северный поток — 2" достроят независимо от США
В бундестаге считают, что "Северный поток — 2" достроят независимо от США
"Северный поток 2" будет достроен вне зависимости от реакции старых или новых властей США, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:40
2020-12-24T12:40
вальдемар гердт
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
дональд трамп
сша
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. "Северный поток 2" будет достроен вне зависимости от реакции старых или новых властей США, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт (Альтернатива для Германии)."Какая бы ситуация ни была в Америке, одно их всех объединяет - это огромнейшее нежелание, чтобы отношения между Россией и Германией были налажены, имели конструктивный, деловой характер. "Северный поток 2" будет достроен вне зависимости от того, как ведёт себя новая или старая администрация", - считает политик.Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Парламентарий добавил, что вопрос о завершении "Северного потока 2" станет "серьёзной проверкой немецкого правительства на суверенность решений".По словам Гердта, у официального Берлина сегодня "нет другого выхода", кроме как поддержать российский газопровод, так как "энергетическая корзина Германии и всего ЕС сейчас очень дефицитная, с выходом из угольной и атомной энергетики она станет катастрофической". Стремление Вашингтона развалить проект "способствует и подталкивает Германию к сближению с Россией", сказал парламентарий."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://ria.ru/20201223/gazoprovod-1590541252.html
https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html
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вальдемар гердт, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дональд трамп, сша, берлин (город), украина, в мире

В бундестаге считают, что "Северный поток — 2" достроят независимо от США

12:40 24.12.2020
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. "Северный поток 2" будет достроен вне зависимости от реакции старых или новых властей США, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт (Альтернатива для Германии).
"Какая бы ситуация ни была в Америке, одно их всех объединяет - это огромнейшее нежелание, чтобы отношения между Россией и Германией были налажены, имели конструктивный, деловой характер. "Северный поток 2" будет достроен вне зависимости от того, как ведёт себя новая или старая администрация", - считает политик.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 12:42
Песков назвал "Северный поток — 2" приоритетным проектом
Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Парламентарий добавил, что вопрос о завершении "Северного потока 2" станет "серьёзной проверкой немецкого правительства на суверенность решений".
По словам Гердта, у официального Берлина сегодня "нет другого выхода", кроме как поддержать российский газопровод, так как "энергетическая корзина Германии и всего ЕС сейчас очень дефицитная, с выходом из угольной и атомной энергетики она станет катастрофической". Стремление Вашингтона развалить проект "способствует и подталкивает Германию к сближению с Россией", сказал парламентарий.
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 15:00
Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
 
Вальдемар ГердтAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Дональд ТрампСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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