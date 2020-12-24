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Число пострадавших при взрыве в Балтиморе выросло до 23

Число пострадавших при взрыве в Балтиморе выросло до 23

Число пострадавших при взрыве в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор в американском штате Мэриленд увеличилось до 23, сообщает пожарная служба города. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T00:20

2020-12-24T00:20

2020-12-24T01:49

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балтимор

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в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор в американском штате Мэриленд увеличилось до 23, сообщает пожарная служба города.Ранее сообщалось, что десять человек были госпитализированы в результате взрыва и частичного обрушения крыши в многоэтажном офисном здании в Балтиморе."В общей сложности 23 пострадавших были спасены с места взрыва… 21 пострадавший был доставлен в местные больницы, двое отказались (от госпитализации – ред.)", - говорится в сообщении службы в Twitter.Отмечается, что причину взрыва продолжают устанавливать.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, балтимор, сша, мэриленд, взрыв, в мире