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Число пострадавших при взрыве в Балтиморе выросло до 23
Число пострадавших при взрыве в Балтиморе выросло до 23
Число пострадавших при взрыве в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор в американском штате Мэриленд увеличилось до 23, сообщает пожарная служба города. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T00:20
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сша
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор в американском штате Мэриленд увеличилось до 23, сообщает пожарная служба города.Ранее сообщалось, что десять человек были госпитализированы в результате взрыва и частичного обрушения крыши в многоэтажном офисном здании в Балтиморе."В общей сложности 23 пострадавших были спасены с места взрыва… 21 пострадавший был доставлен в местные больницы, двое отказались (от госпитализации – ред.)", - говорится в сообщении службы в Twitter.Отмечается, что причину взрыва продолжают устанавливать.
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москва, балтимор, сша, мэриленд, взрыв, в мире

Число пострадавших при взрыве в Балтиморе выросло до 23

00:20 24.12.2020 (обновлено: 01:49 24.12.2020)
 
© Фото : Baltimore Fire/TwitterСпасатели на месте взрыва в многоэтажном офисном здании в Балтиморе
Спасатели на месте взрыва в многоэтажном офисном здании в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Baltimore Fire/Twitter
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор в американском штате Мэриленд увеличилось до 23, сообщает пожарная служба города.
Ранее сообщалось, что десять человек были госпитализированы в результате взрыва и частичного обрушения крыши в многоэтажном офисном здании в Балтиморе.
"В общей сложности 23 пострадавших были спасены с места взрыва… 21 пострадавший был доставлен в местные больницы, двое отказались (от госпитализации – ред.)", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Отмечается, что причину взрыва продолжают устанавливать.
 
МоскваБалтиморСШАМэрилендВзрывВ мире
 
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