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ТВЭЛ и Армянская АЭС договорились о поставках ядерного топлива
ТВЭЛ и Армянская АЭС договорились о поставках ядерного топлива
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Армянская АЭС подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива для единственного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:30
2020-12-24T11:42
армянская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Армянская АЭС подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива для единственного действующего энергоблока этой атомной станции на 2021 год, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана), имеет два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года.Сейчас на станции эксплуатируется только второй энергоблок.
https://ria.ru/20201214/aes-1589097773.html
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армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, экономика

ТВЭЛ и Армянская АЭС договорились о поставках ядерного топлива

11:30 24.12.2020 (обновлено: 11:42 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкУчасток снаряжения тепловыделяющих элементов для атомных электростанций на ОАО "Новосибирский завод химических концентратов". Архивное фото
Участок снаряжения тепловыделяющих элементов для атомных электростанций на ОАО Новосибирский завод химических концентратов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Армянская АЭС подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива для единственного действующего энергоблока этой атомной станции на 2021 год, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
"Мы готовы и далее до конца срока службы атомного блока этой АЭС обеспечивать ее российским ядерным топливом", - отметила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, слова которой приведены в сообщении.
Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана), имеет два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года.
Сейчас на станции эксплуатируется только второй энергоблок.
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Армянская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛЭкономика
 
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