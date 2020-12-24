https://ria.ru/20201224/postavki-1590700436.html
ТВЭЛ и Армянская АЭС договорились о поставках ядерного топлива
ТВЭЛ и Армянская АЭС договорились о поставках ядерного топлива
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Армянская АЭС подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива для единственного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:30
2020-12-24T11:30
2020-12-24T11:42
армянская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и Армянская АЭС подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива для единственного действующего энергоблока этой атомной станции на 2021 год, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана), имеет два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года.Сейчас на станции эксплуатируется только второй энергоблок.
https://ria.ru/20201214/aes-1589097773.html
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армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, экономика