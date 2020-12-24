https://ria.ru/20201224/posolstvo-1590658187.html

"Угадайте, откуда": Трамп назвал виновных в атаке на посольство в Багдаде

"Угадайте, откуда": Трамп назвал виновных в атаке на посольство в Багдаде

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде, пригрозил призвать Тегеран к ответу в случае жертв среди американцев в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T01:09

2020-12-24T01:09

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ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде, пригрозил призвать Тегеран к ответу в случае жертв среди американцев в будущем."Наше посольство в Багдаде в воскресенье получило удары несколькими ракетами, три ракеты не смогли взлететь. Угадайте, откуда они были: ИРАН", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter."Сейчас мы слышим о дополнительных атаках против американцев в Ираке. Дружественный, нормальный совет Ирану: если будет убит один американец, я призову Иран к ответу. Подумайте", - написал президент США.В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.

https://ria.ru/20201222/iran-1590475853.html

багдад (город)

вашингтон (город)

сша

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майк помпео, дональд трамп, багдад (город), вашингтон (город), сша, в мире