"Угадайте, откуда": Трамп назвал виновных в атаке на посольство в Багдаде
01:09 24.12.2020 (обновлено: 03:24 24.12.2020)
ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде, пригрозил призвать Тегеран к ответу в случае жертв среди американцев в будущем.
"Наше посольство в Багдаде в воскресенье получило удары несколькими ракетами, три ракеты не смогли взлететь. Угадайте, откуда они были: ИРАН", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.
Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020
"Сейчас мы слышим о дополнительных атаках против американцев в Ираке. Дружественный, нормальный совет Ирану: если будет убит один американец, я призову Иран к ответу. Подумайте", - написал президент США.
В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.
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