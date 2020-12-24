https://ria.ru/20201224/pomilovanie-1590662182.html

Трамп помиловал экс-главу своего штаба и бывшего советника

Трамп помиловал экс-главу своего штаба и бывшего советника

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и советника Роджера Стоуна, сообщил Белый дом. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T04:14

2020-12-24T04:14

2020-12-24T06:32

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ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и советника Роджера Стоуна, сообщил Белый дом.Как сообщила пресс-служба Трампа, своим указом в среду он помиловал 26 человек, а также еще троим сократил тюремные сроки.В числе помилованных – бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Манафорт. Он был осужден за финансовые и налоговые преступления по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал свидетельства приписываемого России вмешательства в выборы в США, а также связи Трампа с Москвой.Как и Манафорту, полное помилование Трамп предоставил своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, также осужденному по итогам расследованию спецпрокурора за воспрепятствование правосудию.В числе помилованных также Чарльз Кушнер, отец супруга Иванки Трамп, зятя президента Джареда Кушнера. Согласно сообщению Белого дома, Трамп даровал ему "полное помилование", что означает возвращение осужденному всех прав, которые имеют люди, не имевшие судимости. Кушнер-старший был осужден на два года тюрьмы за налоговые преступления, угрозу свидетелям и дачу ложных показаний. Он пошел на сделку со следствием, признавшись в том числе, что нанял проститутку для соблазнения сотрудничавшего со следствием супруга своей сестры, а затем направил компрометирующую видеозапись этой связи своей сестре. Как отметил Белый дом в связи с помилованием Кушнера, "он посвятил себя важным гуманитарным целям…, что, наряду с его благотворительной деятельностью, затмило его приговор".Ранее Трамп помиловал бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса, осужденного за дачу ложных показаний в ходе расследования спецпрокурора.

https://ria.ru/20201209/pomilovanie-1588327999.html

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джаред кушнер, роберт мюллер, вашингтон, пол манафорт, роджер стоун, дональд трамп, москва, сша, в мире