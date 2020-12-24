https://ria.ru/20201224/polety-1590668894.html

В ЛДПР предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

В ЛДПР предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за выявления... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:00

2020-12-24T08:00

2020-12-24T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

иван сухарев

михаил мишустин

госдума рф

великобритания

общество

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В России предложили остановить авиасообщение со всеми странами

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.Сухарев обратил внимание, что после обнаружения в Великобритании и других государствах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном.Ранее стало известно о выявлении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но ничто пока не говорит о том, что штамм более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590275749.html

россия

великобритания

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иван сухарев, михаил мишустин, госдума рф, великобритания, общество