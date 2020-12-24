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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/polety-1590668894.html
В ЛДПР предложили приостановить авиасообщение со всеми странами
В ЛДПР предложили приостановить авиасообщение со всеми странами
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за выявления... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:00
2020-12-24T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
иван сухарев
михаил мишустин
госдума рф
великобритания
общество
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В России предложили остановить авиасообщение со всеми странами
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.Сухарев обратил внимание, что после обнаружения в Великобритании и других государствах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном.Ранее стало известно о выявлении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но ничто пока не говорит о том, что штамм более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иван сухарев, михаил мишустин, госдума рф, великобритания, общество

В ЛДПР предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

08:00 24.12.2020 (обновлено: 13:20 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.
Сухарев обратил внимание, что после обнаружения в Великобритании и других государствах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном.
"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", — говорится в тексте обращения.
Ранее стало известно о выявлении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но ничто пока не говорит о том, что штамм более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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21 декабря, 18:43Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИван СухаревМихаил МишустинГосдума РФВеликобританияОбщество
 
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