В ЛДПР предложили приостановить авиасообщение со всеми странами
08:00 24.12.2020 (обновлено: 13:20 24.12.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.
Сухарев обратил внимание, что после обнаружения в Великобритании и других государствах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном.
"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", — говорится в тексте обращения.
Ранее стало известно о выявлении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но ничто пока не говорит о том, что штамм более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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