https://ria.ru/20201224/pogoda-1590742856.html

МЧС предупредило о циклоне в Москве в пятницу

МЧС предупредило о циклоне в Москве в пятницу

Спасатели предупредили о циклоне в Москве, в пятницу ожидается метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:49

2020-12-24T13:49

2020-12-24T13:49

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585802217_0:151:3167:1932_1920x0_80_0_0_a1eb2ad12a19a414333c9c287004cad5.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о циклоне в Москве, в пятницу ожидается метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию города Москвы, во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в ТАО и НАО с мокрым снегом. Метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений - и парковать автомобиль вдали от деревьев. В столичном главке МЧС России просят пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

https://ria.ru/20201221/sneg-1590129794.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество