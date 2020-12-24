https://ria.ru/20201224/pogoda-1590742856.html
МЧС предупредило о циклоне в Москве в пятницу
МЧС предупредило о циклоне в Москве в пятницу
Спасатели предупредили о циклоне в Москве, в пятницу ожидается метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:49
2020-12-24T13:49
2020-12-24T13:49
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585802217_0:151:3167:1932_1920x0_80_0_0_a1eb2ad12a19a414333c9c287004cad5.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о циклоне в Москве, в пятницу ожидается метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию города Москвы, во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в ТАО и НАО с мокрым снегом. Метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений - и парковать автомобиль вдали от деревьев. В столичном главке МЧС России просят пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
https://ria.ru/20201221/sneg-1590129794.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585802217_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_c4bf623bd64624d759c8d33eb1b1cc04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество