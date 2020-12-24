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МЧС предупредило о циклоне в Москве в пятницу
МЧС предупредило о циклоне в Москве в пятницу
Спасатели предупредили о циклоне в Москве, в пятницу ожидается метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:49
2020-12-24T13:49
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о циклоне в Москве, в пятницу ожидается метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию города Москвы, во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в ТАО и НАО с мокрым снегом. Метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений - и парковать автомобиль вдали от деревьев. В столичном главке МЧС России просят пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило о циклоне в Москве в пятницу

13:49 24.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальных служб в Москве
Автомобиль коммунальных служб в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о циклоне в Москве, в пятницу ожидается метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет: в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию города Москвы, во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в ТАО и НАО с мокрым снегом. Метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений - и парковать автомобиль вдали от деревьев. В столичном главке МЧС России просят пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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