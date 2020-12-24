https://ria.ru/20201224/pogoda-1590701614.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с вечера четверга из-за ветра и снега, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:35

2020-12-24T11:35

2020-12-24T11:35

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с вечера четверга из-за ветра и снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре, снеге и обледенениях действует в Москве с 21.00 24 декабря до 21.00 25 декабря, о гололедице до 00.00 25 декабря. В Подмосковье ожидается гололедица до 22.00 24 декабря и снег с обледенением с 21.00 24 декабря до 21.00 25 декабря.

https://ria.ru/20201224/morozy-1590683233.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество