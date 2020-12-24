https://ria.ru/20201224/podlog-1590682425.html

Вяткин назвал подлогом сообщение о его грубом ответе журналистке

Вяткин назвал подлогом сообщение о его грубом ответе журналистке

Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин обвинил в подлоге проект "Голоса... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:54

2020-12-24T09:54

2020-12-24T10:27

дмитрий вяткин

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин обвинил в подлоге проект "Голоса Америки" и Радио Свобода, заявивший о грубом ответе парламентария на просьбу дать комментарий: с журналистами так грубо он не разговаривал и не разговаривает.Ранее телеканал "Настоящее время" (на его официальном сайте отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки", решением Минюста включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) сообщил, что Вяткин якобы в грубой форме ответил журналистам канала, попросившим комментарий о его проекте.Депутат подчеркнул, что за эти дни почти все, кто хотел получить его комментарии, их получили."Кто-то не дозвонился, с кем-то у меня не было возможности поговорить в силу занятости, но я постарался удовлетворить любопытство почти всех журналистов (или тех, кто представлялся журналистами по телефону). Звоните, пишите как обычно, благо номер моего мобильного знает полстраны", - добавил он.Позже Дмитрий Вяткин сообщил, что журналистка телеканала "Настоящее время", заявившего о грубом общении парламентария по телефону, позвонила ему с извинениями и пообещала опубликовать опровержение.

https://ria.ru/20201215/kleveta-1589314351.html

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дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, политика