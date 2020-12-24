https://ria.ru/20201224/podlog-1590682425.html
Вяткин назвал подлогом сообщение о его грубом ответе журналистке
Вяткин назвал подлогом сообщение о его грубом ответе журналистке
Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин обвинил в подлоге проект "Голоса... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:54
2020-12-24T09:54
2020-12-24T10:27
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/132760/99/1327609943_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_57cdef5713e136c3e7d370288dd0344a.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин обвинил в подлоге проект "Голоса Америки" и Радио Свобода, заявивший о грубом ответе парламентария на просьбу дать комментарий: с журналистами так грубо он не разговаривал и не разговаривает.Ранее телеканал "Настоящее время" (на его официальном сайте отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки", решением Минюста включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) сообщил, что Вяткин якобы в грубой форме ответил журналистам канала, попросившим комментарий о его проекте.Депутат подчеркнул, что за эти дни почти все, кто хотел получить его комментарии, их получили."Кто-то не дозвонился, с кем-то у меня не было возможности поговорить в силу занятости, но я постарался удовлетворить любопытство почти всех журналистов (или тех, кто представлялся журналистами по телефону). Звоните, пишите как обычно, благо номер моего мобильного знает полстраны", - добавил он.Позже Дмитрий Вяткин сообщил, что журналистка телеканала "Настоящее время", заявившего о грубом общении парламентария по телефону, позвонила ему с извинениями и пообещала опубликовать опровержение.
https://ria.ru/20201215/kleveta-1589314351.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/132760/99/1327609943_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d9f924672191c4c5969ebcc2708e4036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, политика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы
от "Единой России" Дмитрий Вяткин
обвинил в подлоге проект "Голоса Америки" и Радио Свобода, заявивший о грубом ответе парламентария на просьбу дать комментарий: с журналистами так грубо он не разговаривал и не разговаривает.
Ранее телеканал "Настоящее время"
(на его официальном сайте отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки", решением Минюста включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) сообщил, что Вяткин якобы в грубой форме ответил журналистам канала, попросившим комментарий о его проекте.
"Конечно, можно было предположить, что некоторые недовольные законопроектами, которые я внёс за прошедший месяц, чего-то придумают эдакое, чтобы поскандалить. И вот вам, пожалуйста! Сегодня по ряду интернет-ресурсов стали распространять аудиозапись, где якобы я грубо поговорил с журналисткой. Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи - явно не мой голос, кто там общается с журналисткой - понятия не имею. Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю", - написал Вяткин на своей странице в соцсети Facebook.
Депутат подчеркнул, что за эти дни почти все, кто хотел получить его комментарии, их получили.
"Кто-то не дозвонился, с кем-то у меня не было возможности поговорить в силу занятости, но я постарался удовлетворить любопытство почти всех журналистов (или тех, кто представлялся журналистами по телефону). Звоните, пишите как обычно, благо номер моего мобильного знает полстраны", - добавил он.
Позже Дмитрий Вяткин сообщил, что журналистка телеканала "Настоящее время", заявившего о грубом общении парламентария по телефону, позвонила ему с извинениями и пообещала опубликовать опровержение.
"В продолжение темы: мне утром позвонила Ангелина Казакова из издания "Настоящее время" и в разговоре признала, что голос на записи, опубликованной этим изданием, где кто-то грубо ответил их журналистке - не мой. И что будет опубликовано опровержение! Что ж, подождём", - написал Вяткин на своей странице в соцсети Facebook.