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Вяткин назвал подлогом сообщение о его грубом ответе журналистке
Вяткин назвал подлогом сообщение о его грубом ответе журналистке
Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин обвинил в подлоге проект "Голоса... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:54
2020-12-24T10:27
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин обвинил в подлоге проект "Голоса Америки" и Радио Свобода, заявивший о грубом ответе парламентария на просьбу дать комментарий: с журналистами так грубо он не разговаривал и не разговаривает.Ранее телеканал "Настоящее время" (на его официальном сайте отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки", решением Минюста включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) сообщил, что Вяткин якобы в грубой форме ответил журналистам канала, попросившим комментарий о его проекте.Депутат подчеркнул, что за эти дни почти все, кто хотел получить его комментарии, их получили."Кто-то не дозвонился, с кем-то у меня не было возможности поговорить в силу занятости, но я постарался удовлетворить любопытство почти всех журналистов (или тех, кто представлялся журналистами по телефону). Звоните, пишите как обычно, благо номер моего мобильного знает полстраны", - добавил он.Позже Дмитрий Вяткин сообщил, что журналистка телеканала "Настоящее время", заявившего о грубом общении парламентария по телефону, позвонила ему с извинениями и пообещала опубликовать опровержение.
https://ria.ru/20201215/kleveta-1589314351.html
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дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, политика

Вяткин назвал подлогом сообщение о его грубом ответе журналистке

09:54 24.12.2020 (обновлено: 10:27 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин обвинил в подлоге проект "Голоса Америки" и Радио Свобода, заявивший о грубом ответе парламентария на просьбу дать комментарий: с журналистами так грубо он не разговаривал и не разговаривает.
Ранее телеканал "Настоящее время" (на его официальном сайте отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки", решением Минюста включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) сообщил, что Вяткин якобы в грубой форме ответил журналистам канала, попросившим комментарий о его проекте.

"Конечно, можно было предположить, что некоторые недовольные законопроектами, которые я внёс за прошедший месяц, чего-то придумают эдакое, чтобы поскандалить. И вот вам, пожалуйста! Сегодня по ряду интернет-ресурсов стали распространять аудиозапись, где якобы я грубо поговорил с журналисткой. Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи - явно не мой голос, кто там общается с журналисткой - понятия не имею. Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю", - написал Вяткин на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат подчеркнул, что за эти дни почти все, кто хотел получить его комментарии, их получили.
"Кто-то не дозвонился, с кем-то у меня не было возможности поговорить в силу занятости, но я постарался удовлетворить любопытство почти всех журналистов (или тех, кто представлялся журналистами по телефону). Звоните, пишите как обычно, благо номер моего мобильного знает полстраны", - добавил он.
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Позже Дмитрий Вяткин сообщил, что журналистка телеканала "Настоящее время", заявившего о грубом общении парламентария по телефону, позвонила ему с извинениями и пообещала опубликовать опровержение.
"В продолжение темы: мне утром позвонила Ангелина Казакова из издания "Настоящее время" и в разговоре признала, что голос на записи, опубликованной этим изданием, где кто-то грубо ответил их журналистке - не мой. И что будет опубликовано опровержение! Что ж, подождём", - написал Вяткин на своей странице в соцсети Facebook.
 
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