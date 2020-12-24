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Мишустин поручил координировать работу по единому национальному плану
Мишустин поручил координировать работу по единому национальному плану
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своим заместителям координировать работу по выполнению единого плана по достижению национальных целей развития. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:06
2020-12-24T13:06
2020-12-24T13:27
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своим заместителям координировать работу по выполнению единого плана по достижению национальных целей развития.На заседании правительства России в четверг Мишустин напомнил, что накануне состоялось совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На встрече был рассмотрен проект единого плана по достижению национальных целей развития, указал премьер."Президент в целом поддержал наши предложения, с четкими ориентирами на ближайшие десять лет. Документ связал воедино национальные цели, проекты и госпрограммы, в нем содержится подробная декомпозиция национальных целей по всем направлениям и регионам", - отметил Мишустин."Важно уже в первом квартале уточнить все ключевые показатели по результатам текущего года, чтобы люди знали каких конкретных результатов реализации национальных целей развития ожидать, почувствовали реальное улучшение в разных сферах. Прошу моих заместителей координировать эту работу в рамках своих полномочий", - добавил он.
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил своим заместителям координировать работу по выполнению единого плана по достижению национальных целей развития.
На заседании правительства России в четверг Мишустин напомнил, что накануне состоялось совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На встрече был рассмотрен проект единого плана по достижению национальных целей развития, указал премьер.
"Президент в целом поддержал наши предложения, с четкими ориентирами на ближайшие десять лет. Документ связал воедино национальные цели, проекты и госпрограммы, в нем содержится подробная декомпозиция национальных целей по всем направлениям и регионам", - отметил Мишустин.
"Важно уже в первом квартале уточнить все ключевые показатели по результатам текущего года, чтобы люди знали каких конкретных результатов реализации национальных целей развития ожидать, почувствовали реальное улучшение в разных сферах. Прошу моих заместителей координировать эту работу в рамках своих полномочий", - добавил он.