https://ria.ru/20201224/plan-1590730001.html

Мишустин поручил координировать работу по единому национальному плану

Мишустин поручил координировать работу по единому национальному плану

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своим заместителям координировать работу по выполнению единого плана по достижению национальных целей развития. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:06

2020-12-24T13:06

2020-12-24T13:27

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своим заместителям координировать работу по выполнению единого плана по достижению национальных целей развития.На заседании правительства России в четверг Мишустин напомнил, что накануне состоялось совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. На встрече был рассмотрен проект единого плана по достижению национальных целей развития, указал премьер."Президент в целом поддержал наши предложения, с четкими ориентирами на ближайшие десять лет. Документ связал воедино национальные цели, проекты и госпрограммы, в нем содержится подробная декомпозиция национальных целей по всем направлениям и регионам", - отметил Мишустин."Важно уже в первом квартале уточнить все ключевые показатели по результатам текущего года, чтобы люди знали каких конкретных результатов реализации национальных целей развития ожидать, почувствовали реальное улучшение в разных сферах. Прошу моих заместителей координировать эту работу в рамках своих полномочий", - добавил он.

https://ria.ru/20201223/plan-1590612368.html

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михаил мишустин, общество