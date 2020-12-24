https://ria.ru/20201224/pkhuket-1590791118.html

На Пхукете ужесточили меры против распространения коронавируса

На Пхукете ужесточили меры против распространения коронавируса

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о запрете всех массовых новогодних мероприятий, организуемых властями или государственными учреждениями любых... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:22

2020-12-24T18:22

2020-12-24T18:22

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о запрете всех массовых новогодних мероприятий, организуемых властями или государственными учреждениями любых уровней, сообщает газета "Новости Пхукета". Также была отменена и ежегодная ярмарка Красного Креста, которая планировалась с 29 декабря по 6 января, приостановлено проведение еженедельной воскресной ярмарки Lard Yai в Пхукет-Тауне.Кроме того, власти попросили граждан воздержаться от массовых религиозных церемоний.Частные вечеринки (включая празднования в отелях и ресторанах) разрешены при условии соблюдения мер по защите от распространения коронавируса. Требуется соблюдение социального дистанцирования и ношение масок. Также организаторы должны обеспечить наличие антисептиков для рук. Танцы и караоке "абсолютно запрещены", подчеркнул губернатор.Рестораны и кафе могут продолжить работу в обычном режиме, но должны усилить меры по контролю за состоянием здоровья обслуживаемых посетителей. Повара и официанты обязаны постоянно носить маски, дистанция между посадочными местами в заведениях должна составлять не менее двух метров.Все меры по защите от коронавируса также распространяются на рынки и любые другие места, где единовременно собирается большое количество людей.

https://ria.ru/20201224/baykal-1589644492.html

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коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), новый год, таиланд