Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201224/pkhuket-1590791118.html
На Пхукете ужесточили меры против распространения коронавируса
На Пхукете ужесточили меры против распространения коронавируса
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о запрете всех массовых новогодних мероприятий, организуемых властями или государственными учреждениями любых... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:22
2020-12-24T18:22
туризм
коронавирус covid-19
туристы
новости - туризм
пхукет (остров)
новый год
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569582706_0:108:2074:1275_1920x0_80_0_0_ad5cbe9fd16b054fb16f913bdfc6b8dd.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о запрете всех массовых новогодних мероприятий, организуемых властями или государственными учреждениями любых уровней, сообщает газета "Новости Пхукета". Также была отменена и ежегодная ярмарка Красного Креста, которая планировалась с 29 декабря по 6 января, приостановлено проведение еженедельной воскресной ярмарки Lard Yai в Пхукет-Тауне.Кроме того, власти попросили граждан воздержаться от массовых религиозных церемоний.Частные вечеринки (включая празднования в отелях и ресторанах) разрешены при условии соблюдения мер по защите от распространения коронавируса. Требуется соблюдение социального дистанцирования и ношение масок. Также организаторы должны обеспечить наличие антисептиков для рук. Танцы и караоке "абсолютно запрещены", подчеркнул губернатор.Рестораны и кафе могут продолжить работу в обычном режиме, но должны усилить меры по контролю за состоянием здоровья обслуживаемых посетителей. Повара и официанты обязаны постоянно носить маски, дистанция между посадочными местами в заведениях должна составлять не менее двух метров.Все меры по защите от коронавируса также распространяются на рынки и любые другие места, где единовременно собирается большое количество людей.
https://ria.ru/20201224/baykal-1589644492.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569582706_115:0:1959:1383_1920x0_80_0_0_fb0dd724e758a65693974f5ae2d755c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), новый год, таиланд

На Пхукете ужесточили меры против распространения коронавируса

18:22 24.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПустая вилла в районе Майхао на остове Пхукет в Тайланде
Пустая вилла в районе Майхао на остове Пхукет в Тайланде - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о запрете всех массовых новогодних мероприятий, организуемых властями или государственными учреждениями любых уровней, сообщает газета "Новости Пхукета".
Также была отменена и ежегодная ярмарка Красного Креста, которая планировалась с 29 декабря по 6 января, приостановлено проведение еженедельной воскресной ярмарки Lard Yai в Пхукет-Тауне.
Кроме того, власти попросили граждан воздержаться от массовых религиозных церемоний.
Частные вечеринки (включая празднования в отелях и ресторанах) разрешены при условии соблюдения мер по защите от распространения коронавируса. Требуется соблюдение социального дистанцирования и ношение масок. Также организаторы должны обеспечить наличие антисептиков для рук. Танцы и караоке "абсолютно запрещены", подчеркнул губернатор.
Рестораны и кафе могут продолжить работу в обычном режиме, но должны усилить меры по контролю за состоянием здоровья обслуживаемых посетителей. Повара и официанты обязаны постоянно носить маски, дистанция между посадочными местами в заведениях должна составлять не менее двух метров.
Все меры по защите от коронавируса также распространяются на рынки и любые другие места, где единовременно собирается большое количество людей.
Ледяное сердце на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 08:00Туризм
Самый красивый в мире лед и необычные хаски: чем привлекает Байкал зимой
 
ТуризмКоронавирус COVID-19туристыНовости - ТуризмПхукет (остров)Новый годТаиланд
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния