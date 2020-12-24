https://ria.ru/20201224/pisatel-1590757819.html

Минкультуры готово учредить в России звание "Заслуженный писатель"

Минкультуры готово учредить в России звание "Заслуженный писатель"

Министерство культуры РФ поддерживает идею учредить в России звание "Заслуженный писатель" и полагает, что инициатива будет положительно воспринята литературным РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:53

2020-12-24T14:53

2020-12-24T14:53

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает идею учредить в России звание "Заслуженный писатель" и полагает, что инициатива будет положительно воспринята литературным сообществом, заявила замминистра культуры Ольга Ярилова."Относительно инициативы по внесению изменений в систему поощрения писателей России сообщаем, что Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания "Заслуженный писатель", - сказано в письме на имя председателя совета общественного совета при Минкультуры Михаила Лермонтова, опубликованном на сайте.Данная инициатива, по мнению ведомства, будет положительно воспринята российским литературным сообществом.

https://ria.ru/20201204/teatr-1587696376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, книги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)