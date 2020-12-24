https://ria.ru/20201224/pisatel-1590757819.html
Минкультуры готово учредить в России звание "Заслуженный писатель"
Минкультуры готово учредить в России звание "Заслуженный писатель"
Министерство культуры РФ поддерживает идею учредить в России звание "Заслуженный писатель" и полагает, что инициатива будет положительно воспринята литературным РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:53
2020-12-24T14:53
2020-12-24T14:53
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает идею учредить в России звание "Заслуженный писатель" и полагает, что инициатива будет положительно воспринята литературным сообществом, заявила замминистра культуры Ольга Ярилова."Относительно инициативы по внесению изменений в систему поощрения писателей России сообщаем, что Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания "Заслуженный писатель", - сказано в письме на имя председателя совета общественного совета при Минкультуры Михаила Лермонтова, опубликованном на сайте.Данная инициатива, по мнению ведомства, будет положительно воспринята российским литературным сообществом.
https://ria.ru/20201204/teatr-1587696376.html
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книги, новости культуры, книги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает идею учредить в России звание "Заслуженный писатель" и полагает, что инициатива будет положительно воспринята литературным сообществом, заявила замминистра культуры Ольга Ярилова.
"Относительно инициативы по внесению изменений в систему поощрения писателей России сообщаем, что Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания "Заслуженный писатель", - сказано в письме на имя председателя совета общественного совета при Минкультуры Михаила Лермонтова, опубликованном на сайте.
Данная инициатива, по мнению ведомства, будет положительно воспринята российским литературным сообществом.