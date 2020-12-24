Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201224/pisatel-1590757819.html
Минкультуры готово учредить в России звание "Заслуженный писатель"
Минкультуры готово учредить в России звание "Заслуженный писатель"
Министерство культуры РФ поддерживает идею учредить в России звание "Заслуженный писатель" и полагает, что инициатива будет положительно воспринята литературным РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:53
2020-12-24T14:53
культура
книги
новости культуры
книги
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает идею учредить в России звание "Заслуженный писатель" и полагает, что инициатива будет положительно воспринята литературным сообществом, заявила замминистра культуры Ольга Ярилова."Относительно инициативы по внесению изменений в систему поощрения писателей России сообщаем, что Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания "Заслуженный писатель", - сказано в письме на имя председателя совета общественного совета при Минкультуры Михаила Лермонтова, опубликованном на сайте.Данная инициатива, по мнению ведомства, будет положительно воспринята российским литературным сообществом.
https://ria.ru/20201204/teatr-1587696376.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_923673410f35a7cd320bfcbf0b7790fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, книги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Минкультуры готово учредить в России звание "Заслуженный писатель"

14:53 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ поддерживает идею учредить в России звание "Заслуженный писатель" и полагает, что инициатива будет положительно воспринята литературным сообществом, заявила замминистра культуры Ольга Ярилова.
"Относительно инициативы по внесению изменений в систему поощрения писателей России сообщаем, что Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания "Заслуженный писатель", - сказано в письме на имя председателя совета общественного совета при Минкультуры Михаила Лермонтова, опубликованном на сайте.
Данная инициатива, по мнению ведомства, будет положительно воспринята российским литературным сообществом.
Сцена из мюзикла Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 15:45Культура
Минкультуры разрабатывает меры поддержки частных театров России
 
КультураКнигиНовости культурыкнигиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
Лента новостейМолния