Инопланетяне перепутали Кэти Перри с Зоуи Дешанель в новом клипе

В съемках выложенного в Сеть нового музыкального клипа Кэти Перри "Not the end of the world" приняла участие Зоуи Дешанель, очень похожая на исполнительницу. РИА Новости, 24.12.2020

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В съемках выложенного в Сеть нового музыкального клипа Кэти Перри "Not the end of the world" приняла участие Зоуи Дешанель, очень похожая на исполнительницу.Об удивительном сходстве певицы и актрисы ("500 дней лета") известно уже давно. В клипе инопланетяне похищают Дешанель, уверенные, что на самом деле захватили Перри.Композиция "Not the end of the world" вошла в последний шестой студийный альбом исполнительницы под названием "Smile", вышедшей в августе почти сразу (через четыре дня) после рождения дочери Кэти Перри и Орландо Блума.В конце прошлой недели певица презентовала миниальбом, посвященный "Великому соединению" Юпитера и Сатурна.

