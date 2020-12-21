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https://ria.ru/20201221/perry-1589971395.html
Кэти Перри выпустила мини-альбом, посвященный "Великому соединению"
Кэти Перри выпустила мини-альбом, посвященный "Великому соединению"
Кэти Перри выпустила новый миниальбом под названием "Cosmic Energy" всего через четыре месяца после рождения дочери. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:42
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космос
культура
музыка
новости культуры
кэти перри (хадсон)
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Кэти Перри выпустила новый миниальбом под названием "Cosmic Energy" всего через четыре месяца после рождения дочери.В пластинку вошли шесть треков.Новую работу 36-летняя певица посвятила "Великому соединению" – редчайшему сближению Юпитера и Сатурна, которое ожидается в ночь с 21 на 22 декабря.В своем инстаграме певица разместила обложку альбома и прокомментировала релиз: "Делюсь с вами Космической Энергией перед Великим соединением в понедельник". Предыдущий раз Юпитер и Сатурн оказывались так близко друг от друга 4 марта 1226 года, а в следующий раз это произойдет 15 марта 2080 года. В Москве солнце зайдет за горизонт в 15:57, наблюдать Юпитер и Сатурн можно будет после 17:35 в течение получаса. Пара зайдет за горизонт в 18:30. В южных регионах страны это явление будет видно около часа.В альбоме нет новых песен, зато он включает такие композиции, как "E.T"., "Wide awake, and not the end of the world".
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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космос, музыка, новости культуры, кэти перри (хадсон)

Кэти Перри выпустила мини-альбом, посвященный "Великому соединению"

00:42 21.12.2020
 
© Фото : UMGАльбом "Cosmic Energy" исполнительницы Кэти Перри
Альбом Cosmic Energy исполнительницы Кэти Перри - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : UMG
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Кэти Перри выпустила новый миниальбом под названием "Cosmic Energy" всего через четыре месяца после рождения дочери.
В пластинку вошли шесть треков.
Новую работу 36-летняя певица посвятила "Великому соединению" – редчайшему сближению Юпитера и Сатурна, которое ожидается в ночь с 21 на 22 декабря.
В своем инстаграме певица разместила обложку альбома и прокомментировала релиз: "Делюсь с вами Космической Энергией перед Великим соединением в понедельник".
Предыдущий раз Юпитер и Сатурн оказывались так близко друг от друга 4 марта 1226 года, а в следующий раз это произойдет 15 марта 2080 года.
В Москве солнце зайдет за горизонт в 15:57, наблюдать Юпитер и Сатурн можно будет после 17:35 в течение получаса. Пара зайдет за горизонт в 18:30. В южных регионах страны это явление будет видно около часа.
В альбоме нет новых песен, зато он включает такие композиции, как "E.T"., "Wide awake, and not the end of the world".
Кэти Перри и Орландо Блум - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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