https://ria.ru/20201221/perry-1589971395.html

Кэти Перри выпустила мини-альбом, посвященный "Великому соединению"

Кэти Перри выпустила мини-альбом, посвященный "Великому соединению"

Кэти Перри выпустила новый миниальбом под названием "Cosmic Energy" всего через четыре месяца после рождения дочери. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:42

2020-12-21T00:42

2020-12-21T00:42

космос

культура

музыка

новости культуры

кэти перри (хадсон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589966283_0:70:1600:970_1920x0_80_0_0_a5bd40741c6633e5bdbeb1c44fbe755c.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Кэти Перри выпустила новый миниальбом под названием "Cosmic Energy" всего через четыре месяца после рождения дочери.В пластинку вошли шесть треков.Новую работу 36-летняя певица посвятила "Великому соединению" – редчайшему сближению Юпитера и Сатурна, которое ожидается в ночь с 21 на 22 декабря.В своем инстаграме певица разместила обложку альбома и прокомментировала релиз: "Делюсь с вами Космической Энергией перед Великим соединением в понедельник". Предыдущий раз Юпитер и Сатурн оказывались так близко друг от друга 4 марта 1226 года, а в следующий раз это произойдет 15 марта 2080 года. В Москве солнце зайдет за горизонт в 15:57, наблюдать Юпитер и Сатурн можно будет после 17:35 в течение получаса. Пара зайдет за горизонт в 18:30. В южных регионах страны это явление будет видно около часа.В альбоме нет новых песен, зато он включает такие композиции, как "E.T"., "Wide awake, and not the end of the world".

https://ria.ru/20201026/borat-1581575383.html

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, музыка, новости культуры, кэти перри (хадсон)